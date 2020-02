El 'reversazo' del presidente del Cúcuta Deportivo 

El comienzo de año para el Cúcuta Deportivo ha sido calamitoso. Es último en la Liga 2020-I, con apenas tres puntos; ya cambió de técnico este semestre (Jairo Patiño dejó el cargo y fue reemplazado por Jorge Artigas, quien debutó con una dura derrota, 4-1 frente a Equidad) y su situación económica es delicada.

La Superintendencia de Sociedades le permitió al club un nuevo acuerdo de pago y reanudará la audiencia el 20 de abril. El lunes, día de la reunión, se filtró un supuesto audio de su presidente, José Augusto Cadena, en el que hablaba más de la plaza, algo que el directivo desmintió ese mismo día.





A partir de ese momento, el clásico contra Atlético Bucaramanga, programado para este fin de semana, estuvo en riesgo de jugarse en Cúcuta. Finalmente, Cadena emitió un comunicado disculpándose por lo sucedido y ratificando al estadio General Santander como el escenario natural del equipo.

Cabe recordar que en 2017, cuando el equipo estaba en la B, Cadena se lo llevó a jugar a Zipaquirá porque, según él, el alcalde de Cúcuta de la época, César Rojas, lo "expulsó".



Esta semana, Cadena volvió a amenazar con llevarse el equipo. “El interés de él (Jairo Yáñez, actual alcalde) es quitar a sus propietarios el derecho que tienen sobre el equipo, presionarnos sobre la venta”, dijo.



Cadena agregó: "A mí me toca buscar una sede alterna y es lo mejor. Él me reclamó por la parte deportiva cuando no da ni un solo peso para el equipo, no nos exhorta de impuestos. El enemigo lo tenemos allá adentro".



Ahora, Cadena dio reversa. "Quiero ofrecer disculpas públicamente, porque soy consciente que no tuve un comportamiento adecuado en el manejo de dicha situación", aseguró.



