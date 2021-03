Jorge A. Cadena se fue con todo, explosivas declaraciones 

José Augusto Cadena se defendió. El dirigente colombiano que ha tenido vínculos con Atlético Bucaramanga y el Cúcuta Deportivo, tras los cuales ha recibido muchas críticas.

Ha sido señalado de acabar con las aspiraciones del Cúcuta de seguir en primera división, pero se defiende.



Le puede interesar: (Santa Fe sigue adelante en la Copa Libertadores Femenina)



“El problema del Cúcuta no viene de mi administración, sino de administraciones anteriores”, le dijo a Espn Colombia.



Y agregó: “Soy una persona joven, que le ha aportado al fútbol y quiero continuar”.



Lo sucedido con el Cúcuta Deportivo parece darle una estocada a su carrera como dirigente deportivo: el club está en liquidación, ordenada por la Superintendencia de Sociedades, y sin reconocimiento deportivo, por lo cual no puede competir en los torneos de Dimayor.

​

“Nunca dije que el Cúcuta como plaza de fútbol es una porquería. Si los equipos tuvieran problemas y no los podría vender”, precisó Cadena



El dirigente le echo la culpa de la situación a las autoridades locales, de quien dijo: “"Aquí el culpable fue el alcalde y el director del Imrd”.



“Acepto responsabilidades. Cuando llegué al Cúcuta se debían siete meses de salario. Cuando compramos el equipo estaba en la B y lo subimos. No voy a engañar a la gente”, aseguró.



Deportes