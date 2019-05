‘Aquí en Bogotá había que ganar como fuera’: Jorge L. Pinto

Las bajas por lesiones, a ganar a pesar de esto. Los suspendidos por tarjeta, a suplir su ausencia y una nómina corta, a confiar en los reemplazantes. Consignas que el entrenador de Millonarios Jorge Luis Pinto les inculcó a sus jugadores para poder llevarse la victoria 1-0 frente a Unión Magdalena. “La mentalidad del partido hoy (miércoles) era muy clara, lo primero es ganar. Aquí en Bogotá había que ganar como fuera”, afirmó el DT.

Un primer tiempo en el que los embajadores salieron a imponer condiciones se vio como rápido la ventaja fue para los locales con el gol de Fabián González Lasso al minuto siete del primer tiempo. Sin embargo, en la segunda etapa la visita empezó animarse y por momentos llegó a inquietar el arco defendido por Wuilker Faríñez.



“Puede que nos hayamos relajado, pero mantuvimos el estilo de romper el bloque, jugar largo y de vez en cuando penetrar por el medio. Yo creo que encontramos buena funcionalidad. En el segundo tiempo fuimos algo apresurados, queríamos pasar rápido de defensa ataque. Las opciones que tuvimos por sector izquierdo no las concluimos bien, fuimos un poco conservadores con el 1-0”, declaró Pinto en la rueda de prensa al final de la contienda.

Millonarios y las lesiones están siendo un común denominador en este semestre. Durante el encuentro en el estadio Nemesio Camacho el Campín, Santiago Montoya y González Lasso tuvieron que ser sustituidos por diferentes molestias.



“Valoraremos lo de Montoya. Miraremos lo de Lasso, no nos preocupa la cara sino una contractura o golpe muscular que tiene. Acá no hay espacio para ponernos a meditar, la venida de Mackálister me encanta por el partido que se nos viene”, afirmó el entrenador del equipo capitalino

Sobre el rendimiento en líneas generales que se mostró, Pinto fue claro y contundente: “No es que no hayamos quedado conformarnos. La mentalidad del partido era muy clara, lo primero es ganar. Aquí en Bogotá había que ganar como fuera. Nos íbamos a enfrentar a un equipo que no iba ser fácil, se iban a jugar la vida como fuera. No fue fácil, reconozco que el Unión se entregó y luchó”.