jorge Luis Pinto y Hernán Darío Gómez tuvieron una fuerte discusión, que estuvo a punto de irse a las manos, en enero de 2017, durante la Copa Centroamericana. Honduras, dirigida por el primero, venció 1-0 a Panamá, que dirigía al segundo.

La pelea se generó porque Pinto acusó a Bolillo de haber comprado un árbitro. El ambiente fue muy caliente durante el juego y al final, Gómez estuvo a punto de agredir a su colega.

Mi amigo: Llave el jueves es Junior Vs Cali.



Yo: Bolillo 🆚 Pinto 😅pic.twitter.com/UCI3AvAvkC — Romario Quintero R (@RomarioQR) April 25, 2023

"No debería hablar de este tema, yo nunca hablo de los problemas dentro de la cancha, nunca he tenido problemas con él, pero lo que me dijo lo va a tener que demostrar. Pinto me dijo que le habíamos pagado al árbitro cubano Yadel Martínez en el partido del hexagonal del pasado 11 de noviembre que ganamos 1-0 en San Pedro Sula y eso me molestó", dijo entonces Gómez. Pinto, por su parte, se disculpó en sus redes sociales.

Siento lo sucedido anoche, el ambiente del fútbol genera diversas emociones, mi respeto y cariño siempre para todas las personas del fútbol. — Jorge Luis Pinto A. (@JorgeLPintoA) January 18, 2017

Pinto y 'Bolillo' se reencuentran este miércoles en el Cali vs. Junior

Los dos entrenadores se reencontrarán este miércoles en Palmaseca, con Pinto como técnico del Deportivo Cali y 'Bolillo' a cargo del Junior de Barranquilla.



A Gómez le preguntaron por la pelea de 2017 y respondió jocosamente: “Mi gran respeto por Jorge Luis, yo creo que peleando si le gano, pero es un técnico muy importante en el fútbol mundial, es un técnico estudiado en la cancha. No hay mejor libro para un técnico que el estar día a día con sus jugadores, yo lo respeto, lo admiro y a pesar de todo siempre le desearé lo mejor”, declaró a Zona Libre de humo.



En cambio, Pinto se molestó por el tema y, aunque en principio no quería responder, acabó tirando munició gruesa contra Gómez.



“Es más importante el Cali que el Junior, que Pinto o Bolillo. Pregúnteme del Cali, no me interesa nada de Bolillo. Sé quién es, lo conozco perfectamente, ojalá que haya cambiado sus costumbres. Voy a estar con los ojos abiertos. Al perro no lo capan dos veces. Eso es todo”, dijo Pinto.

"Pregúnteme del Cali, no me interesa nada de Bolillo, sé quién es, lo conozco perfectamente, Ojalá que haya cambiado sus costumbres, voy a estar con los ojos abiertos" Pinto sobre Bolillo pic.twitter.com/RxtzDCi31v — José Jiménez Rincón (@josejimenezr6) April 25, 2023

Los dos equipos pasaron por una crisis de resultados, pero vienen en alza, aunque a Cali no le ha servido mucho para subir en la tabla: es decimosexto, con 15 puntos. Junior es séptimo, con 21.



DEPORTES

Más noticias de Deportes