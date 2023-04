La situación del Deportivo Cali en la Liga es crítica, tras la derrota 3-0 contra Independiente Medellín, el miércoles, en el estadio Atanasio Girardot.

Cali es último en el campeonato, con apenas 9 puntos, y en la tabla del descenso el panorama es cada vez más complicado, no solo para este año, sino pensando en el 2024, si es que logra evitar la baja.

Tabla del descenso tras los partidos del miércoles. pic.twitter.com/47RdiBGANd — José Orlando Ascencio (@josasc) April 13, 2023

Como si no faltaran problemas, cuatro jugadores pidieron que se les paguen los salarios que se les adeudan para no renunciar al club por justa causa, mientras Acolfutpro pidió al Ministerio del Deporte suspender el reconocimiento deportivo.



Los rumores sobre la salida del técnico Jorge Luis Pinto crecieron en las últimas horas, en especial, cuando este decidió no comparecer a la rueda de prensa tras la derrota contra el Medellín.

Medellín vs. Cali. Foto: Dimayor

"El profe no se siente bien, esa es la verdad, no hay otro motivo. No suele pasar esto pero ya es algo de fuerza mayor y pues aquí estamos tratando de atender sus preguntas", señaló el asistente técnico del Cali, Sergio Herrera, quien asistió en su lugar.

Pinto reapareció y dirigirá el próximo partido

Sin embargo, Pinto reapareció este jueves y está listo para dirigir un partido crucial para lo que viene: el sábado recibirá al Unión Magdalena en Palmaseca.



Los samarios perderían hoy la categoría, al ocupar el último lugar de la tabla del promedio. Una victoria del Cali le daría tranquilidad, al menos, en la comparación contra el equipo que dirige Claudio Rodríguez.



Pinto pidió el apoyo de la afición y respaldó el trabajo de sus jugadores, pese a la mala campaña que han realizado este semestre. El técnico santandereano dirigió la práctica de este jueves, con los jugadores que no actuaron contra el Medellín.



“Es un partido de vida o muerte para ambos”, reconoció Pinto. “Le pido a la afición que nos acompañe y que venga. Estamos entregados, hemos cometido errores y lo reconocemos, tenemos muchas ganas como nunca de ganar”, agregó.

Jorge Luis Pinto dirigirá a @AsoDeporCali el sábado Vs @UnionMagdalena.



“Es un partido de vida o muerte para ambos”



“Le pido a la afición que nos acompañe y que venga, estamos entregados, hemos cometido errores y lo reconocemos, tenemos muchas ganas como nunca de ganar” pic.twitter.com/Frh41hvqsj — Alfonso Morales Movilla (@PonchoMorales85) April 14, 2023

El partido entre Deportivo Cali y Unión Magdalena será este sábado, a las 6 de la tarde, y tendrá transmisión de Win Sports +.



