El Deportivo Cali se sigue hundiendo. El equipo Azucarero, que nunca ha descendido pero este año lucha por la permanencia, acumula siete partidos consecutivos sin ganar, en los cuales perdió cinco juegos y empató dos.

En el juego de este domingo, ante el Huila, disputado en el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva, los anfitriones, que son rivales directos en la lucha por no descender, se llevaron los tres puntos con un tanto del brasileño Marco Vinicius, que con un cabezazo aprovechó un mal despeje en el área del centrocampista Rafael Bustamante.



Tras ese resultado, la crisis de ahondó. Y el ambiente, en medio de los lamentos de jugadores e hinchas, parece no encontrar la luz. No en vano, Pinto rompió en llanto este martes, al tratar de hablar de lo que sucede.



El llanto de Pinto

Jorge Luis Pinto con la camiseta del Cali. Foto: @juanfotosadn

En su conferencia de prensa más reciente, el entrenador santandereano manifestó que ha pedido seguridad para sus dirigidos, tras las expresiones violentas de supuestos aficionados.



Más adelante, les hizo un llamado a los hinchas:



"Que sepan que Pinto, los jugadores y el cuerpo técnico somos honrados".



En ese momento, se quebró el DT.



"Yo quiero decirles a las barras que lo que ellos sienten lo sentimos nosotros", prosiguió Pinto, tras una pausa ambientada por su conmoción y los aplausos de los asistentes.



El profesor Pinto se quebró emocionalmente en Atencion a medios hoy en la sede de Pance de @AsoDeporCali, le habló a la hinchada, es un tipo que a pesar de su recorrido y experiencia, sigue viviendo el fútbol intensamente. pic.twitter.com/S5sKZbtu9B — Alfonso Morales Movilla (@PonchoMorales85) April 4, 2023

Deportivo Cali enfrenta una delicada situación, pues, de salvarse del descenso, empezaría en muy mala posición la próxima temporada, con el peor puntaje acumulado de los últimos tres años.



El próximo partido de los caleños es por Copa Colombia, este miércoles, ante Jaguares. Por Liga, reaparecerán el sábado, ante La Equidad, en Palmaseca.

