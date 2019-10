Jorge Luis Pinto renunció a Millonarios

El entrenador publicó la información en su cuenta de Twitter.

Pinto deja el cargo luego de la impensada eliminación de Millonarios de los cuadrangulares semifinales de la liga, tras dos meses en caída libre: del tercer lugar cayó al décimo.



"Quiero informar a la opinión pública, a la hinchada de @MillosFCoficial y a los medios de comunicación que he presentado a la Junta Directiva de Millonarios FC mi renuncia como director técnico del equipo. Mi aprecio y admiración siempre por esta gran institución", escribió en su cuenta de la red social.

Pinto asumió en Millonarios en noviembre de 2018, para su tercer periodo al frente del club. Ya había dirigido a Millos en 1984-85 y en 1998-99.



En el primer semestre, el equipo clasificó en el primer lugar a los cuadrangulares semifinales y llegó a la última jornada con grandes opciones de ser finalista, dependiendo únicamente de una victoria en casa contra América. Sin embargo, la derrota 1-2 lo dejó con las manos vacías.





Ya en el segundo torneo, Millos no tuvo el mismo rendimiento, la defensa comenzó a hacer agua y los refuerzos que llegaron al plantel, salvo el costarricense José Guillermo Ortiz, no funcionaron. Sin embargo, se mantuvo en la parte alta de la tabla hasta la décima fecha, cuando perdió 1-0 contra Santa Fe. A partir de ese momento, el equipo rodó escaleras abajo hasta sentenciar la eliminación.



En esta tercera etapa, Pinto dirigió 46 partidos de Liga, con saldo de 22 victorias, 12 empates y 12 derrotas, con 61 goles anotados y 47 recibidos, para un rendimiento del 55 por ciento.



Hoy, Millonarios estaría en la Copa Libertadores por reclasificación, pero parece imposible que sostenga ese cupo: Tolima y América están a dos puntos y sí clasificaron a los cuadrangulares. Sigue en la pelea por entrar en la Copa Suramericana.



En la Copa Colombia, Millonarios superó la fase de grupos con cinco victorias y un empate, en una zona con tres equipos de la B: Tigres, Fortaleza y Llaneros. Ya en octavos de final, lo eliminó Independiente Medellín, con una derrota 2-1 en el Atanasio Girardot y un empate 2-2 en Bogotá.



El club no ha publicado, hasta ahora, ninguna información acerca de la salida de Pinto ni de su posible reemplazo.



