Jorge Luis Pinto fue presentado este martes como nuevo entrenador del Deportivo Cali, junto a su cuerpo técnico.

Pinto estará acompañado de Gilberto Arenas, como asistente, y Eduardo Niño, como preparador de arqueros.



En una rueda de prensa, el entrenador santandereano recibió la camiseta del elenco caleño, y se refirió a sus expectativas al llegar al club azucarero.



Pinto habló en su estilo, fuerte, e incluso regañó a una periodista en la rueda de prensa.



La comunicadora le preguntó por la recepción de los jugadores en relación a su conocido carácter, y Pinto respondió fuerte.



" Yo soy duro en las respuestas, ¿y no le dijeron que había sido quinto en el mundo y cuarto en los Olímpicos y que he ganado donde he estado?, ¿eso no se lo dijeron? No perdóname...", dijo el entrenador, ofuscado.



Luego, puntualizó sobre la pregunta que sí le habían hecho. "Es una respuesta adjunta a lo que dijeron. Le respondo, muchos me conocen, les hablé quien soy yo, amo la camiseta, trabajo dirijo quiere que hagan lo mismo".

🎥 "Sobre el clásico no quiero opinar mucho, quiero opinar con el equipo en el campo" Jorge Luis Pinto, DT de Cali. pic.twitter.com/1YbBnHqBSC — Win Noticias (@NoticiasWin) October 4, 2022

Palabras de Pinto

Nuevo reto: "Hoy lo suben al cielo y mañana nos entierran. No quiero esa figura. Voy a ser sincero con la prensa. El fenómeno del Cali es un todo. Venimos a entregar trabajo de calidad. Yo no tengo secretos. Ofrezco mi trabajo. A los jugadores les pedí: 'el que trabaja triunfa porque triunfa, y nosotros vamos a trabajar' ".

Diagnóstico: "Tenemos que mirar en qué nos hemos equivocado y corregir. Jugadores y directivos. Reconocer los errores. Hay cosas de posesión de pelota, de entrega de todo el mundo. Todos se tienen que entregar. Hablamos de modificar algunas cosas en la nómina. El informe lo daremos a finales de noviembre. Hay 3 o 4 posiciones que el club sabe que se necesitan".



La sede: "Esta sede es excepcional, buena cancha, instalaciones, departamento médico. Cali cumple con esas cosas que uno quiere tener".



