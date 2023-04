El Deportivo Cali vive un momento para el olvido en la Liga BetPlay Dimayor 2023 I, el equipo caleño está en una situación delicada en el Fútbol Profesional Colombiano y el fantasma del descenso empieza a preocupar a su hinchas.



(Puede ser de su interés: Marco Pérez hace grave acusación: 'Álex Mejía me dijo esclavo', video)

Derrota y crisis aguda en la tabla

Los dirigidos por el técnico Jorge Luis Pinto no logran levantar cabeza en la Liga BetPlay, esta vez fue Atlético Huila el ‘verdugo’ de turno. El club azucarero sumó su séptimo partido consecutivo sin victoria y se hunde cada días más en el sótano de la tabla de posiciones.



Deportivo Cali cayó por la mínima diferencia ante los opitas en el estadio Guillermo Plazas Alcid, resultado que lo deja en la casilla 20 de la tabla de posiciones del Fútbol Profesional Colombiano con solo 8 puntos, a 7 unidades de los puestos de clasificación a los ocho.

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Luis Pinto. Foto: Héctor Fabio Zamora. Archivo EL TIEMPO

Además, el tema descenso empieza a preocupar entre los hinchas del ‘SuperDepor’ que se hunde en el FPC. 'Los azucareros' se encuentran en la casilla 17 de la tabla con un promedio de 1.17; una derrota la próxima fecha lo podría colocar en zona roja.

Jorge Luis Pinto pide calma

Facebook Twitter Linkedin

Cali vs. Bucaramanga Foto: Twitte. @LigaBetPlayDr

Luego de la caída en condición de visitante, Pinto analizó el juego de su equipo mostrado en Huila y dejó claro que no tiene nada que reprochar a sus jugadores.



“Después del gol lo buscamos, siempre lo hacemos. Tratamos de abrir la cancha, desequilibrar, profundidad directa.

Buscamos mandar los marcadores al ataque, con tres volantes 10. No encontramos, tuvimos varias opciones de gol”, afirmó.



El técnico azucarero cree que el problema viene de “la parte anímica, indudablemente” de los jugadores y reveló cuáles son los puntos a mejorar para volver al camino de la victoria.



“Trabajaremos la parte futbolística para poder encontrar más claridad con los hombres de ataque. Especialmente porque la defensa de alguna manera está bien y hay que tener la calma emocional. No queremos entrar en desesperos”, indicó Pinto.



(También le puede interesar: Once Caldas y Deportivo Cali, en alerta por el descenso: Huila apretó la tabla)

Además, el estratega santandereano prefirió no referirse a su continuidad en el banquillo azucarero y reiteró su compromiso para sacar la situación del Deportivo Cali adelante: “No es el momento preciso para explicar lo que pienso, no tengo ganas de hablar. (…) Luchamos, corrimos los 90, no encontramos el gol. No sé qué, no hay expresión ni palabra para decir qué nos pasa”.



El Deportivo Cali ahora deberá cambiar el chip y centrarse en el partido de este miércoles ante Jaguares de Córdoba; encuentro que se disputará en el estadio de Palmaseca y corresponde a la ida de la Fase III de la Copa BetPlay.

Más noticias

¿Cuál es el equipo más antiguo de Colombia? Esta es la controversia

Deportivo Cali: ¿cuántas copas Libertadores tiene el club colombiano?

Deportivo Cali: ¿quién es el actual propietario del equipo vallecaucano?

Harold Yepes

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS