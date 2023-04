Deportivo Cali vive una de sus peores crisis. El equipo no levanta, no gana, no logra salir del mal momento y su situación es crítica en la Liga, colero, y en la tabla del descenso donde ya se siente bajo seria amenaza.



Este miércoles el Cali se fue goleado del Atanasio Girardot, contra el Medellín, 3-0. La situación ya lega al límite y no hay respuestas.

¿Y Pinto?

Medellín vs. Cali. Foto: Dimayor

Al final del partido, fue noticia que el técnico Jorge Luis Pinto no acudió a la conferencia de prensa.



En su lugar estuvo Sergio Herrera. Fue él quien puso el pecho, aunque tampoco tiene respuestas a lo que pasa con el equipo.



Sin embargo, al ser consultado por la prensa sobre la ausencia de Pinto, comentó:



"El profe no se siente bien, esa es la verdad, no hay otro motivo. No suele pasar esto pero ya es algo de fuerza mayor y pues aquí estamos tratando de atender sus preguntas", dijo Herrera.



Pinto vive un verdadero drama. Siendo uno de los técnicos más experimentados del Colombia no ha podido encontrar soluciones deportivas a la crisis.

SIn explicación

Herrera fue consultado sobre la continuidad del cuerpo técnico y dijo: "Es decisión del profe y del comité ejecutivo. No puedo dar esa respuesta, soy el asistente".



