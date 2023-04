Jorge Luis Pinto y Hernán Darío Gómez tuvieron una fuerte discusión, que estuvo a punto de irse a las manos, en enero de 2017, durante la Copa Centroamericana. Honduras, dirigida por el primero, venció 1-0 a Panamá, que dirigía al segundo. Este jueves se reencontraron en el partido Cali vs. Junior de la fecha 16 de la Liga.



(Le puede interesar: Jorge Luis Pinto calienta el ambiente: dura declaración contra 'Bolillo' Gómez)

La pelea del pasado se generó porque Pinto acusó a Bolillo de haber comprado un árbitro. El ambiente fue muy caliente durante el juego y al final, Gómez estuvo a punto de agredir a su colega.



Los dos entrenadores se reencontrarán este miércoles en Palmaseca. Antes, a Gómez le preguntaron por la pelea de 2017 y respondió jocosamente: “Mi gran respeto por Jorge Luis, yo creo que peleando si le gano, pero es un técnico muy importante en el fútbol mundial, es un técnico estudiado en la cancha. No hay mejor libro para un técnico que el estar día a día con sus jugadores, yo lo respeto, lo admiro y a pesar de todo siempre le desearé lo mejor”, declaró a Zona Libre de humo.



En cambio, Pinto se molestó por el tema y, aunque en principio no quería responder, acabó tirando munició gruesa contra Gómez.



“Es más importante el Cali que el Junior, que Pinto o Bolillo. Pregúnteme del Cali, no me interesa nada de Bolillo. Sé quién es, lo conozco perfectamente, ojalá que haya cambiado sus costumbres. Voy a estar con los ojos abiertos. Al perro no lo capan dos veces. Eso es todo”, dijo Pinto.

Tenso reencuentro

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Luis Pinto y Hernán Darío Gómez Foto: Archivo EL TIEMPO y Dimayor

Cuando los equipos estaban en cancha, antes del partido, las miradas se centraron en el comportamiento de los entrenadores.



Pero Pinto, de acuerdo a lo constatado por el reportero gráfico de EL TIEMPO, se negó a darle el saludo al técnico Hernán Dario Gómez.

Facebook Twitter Linkedin

Pinto y Bolillo se reencuentran. Foto: @juanfotosadn

Cuando Gómez se acercaba, Pinto se alejó unos 15 metros y le dijo a sus colaboradores que no lo dejaran llegar hasta él.



Los asistentes verdolagas le explicaron a Hernán Darío y este con una sonrísa retornó a su banca.





DEPORTES

Más noticias de deportes