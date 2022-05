Las figuras del deporte colombiano siguen cobrando protagonismo en las elecciones presidenciales del próximo domingo, 29 de mayo.

A la extensa lista de futbolistas, ciclistas y atletas que han expresado públicamente su apoyo a ciertos candidatos,se le sumó en las últimas horas el respaldo del entrenador santandereano Jorge Luis Pinto al candidato Rodolfo Hernández.



'Un hombre de carácter, como todos los santandereanos...'

Foto: Santiago Saldarriaga EL TIEMPO, Archivo ET

"Los invito a que votemos por Rodolfo Hernández, un hombre culto, un hombre profesional, trabajador, independiente y sin compromisos, que dice 'sí' cuando tiene que decir sí', o 'no' cuando tiene que decir 'no', de carácter, como todos los santandereanos, que va dirigir este país sin intereses personificados", dice Pinto de entrada en un video que colgó en su cuenta de Instagram.



"Este país no puede seguir con odios. No es de extremas izquierdas y extremas derechas. Es de convivencia, de trabajo y de integración", concluye Pinto antes de reiterar su invitación a votar por Hernández en los comicios presidenciales.

