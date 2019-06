Estas son las razones de Pinto a la eliminación de Millonarios

Jorge Luis Pinto fue claro sobre su balance en la derrota 2-1 contra el América y al eliminación en su aspiración de llegar a la final de la Liga. El equipo sintió “mucho la presión del partido”. Estas fueron sus declaraciones.

Balance del partido: “No fue una tarde buena para Millonarios, estuvimos imprecisos y sentimos mucho la presión del partido. Además, los goles de tiro libre del América complicaron todo. Las anotaciones nos pusieron más nerviosos e inseguros. No fue un rendimiento bueno del equipo nos descuidamos y nos ganaron bien”.



¿Qué faltó para la clasificación?: “Los jugadores que están por fuera y su madurez nos hubieran servido más. Hay que reconocer que (Christian) Marrugo no encontró el partido, por eso se le di la libertad a Montoya que buscó la profundidad pero no se nos dio”.

La falla de Millonarios: “Hoy no tuvimos lo más importante el manejo de la pelota, lo otro fue saber presionar que nos falló en este partido. Estamos golpeados y tristes, a la afición le decimos que todo lo que hicieron con nosotros fue brillante. Sentimos la presión del partido en algunos jugadores”.



¿Cuándo se perdió la clasificación?: “Perdimos la clasificación hoy. El partido no fue bueno, tuvimos mal partido y en el otro semestre estaremos para defender la camiseta”.

