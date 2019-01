‘Payares va a jugar por el hueco que deja Cadavid’: Pinto

Situación de Cadavid. No sé en dónde esté, honradamente se lo digo. Cadavid propuso una prolongación de contrato de un año más, el club le dijo que no estaba en condiciones, pero que si encontraba una opción buena para Millonarios y el jugador estaba dispuesta a colaborarle. No fue una intención del club, ni del técnico que se fuera. Yo sé para dónde van.

Posibilidad de Jonathan McDonald. A Jonathan lo conozco perfectamente, pero una intención directa no la hay. Esperaremos las alternativas. Además, queremos decidir los mejor opcionados. Veremos qué pasa con los jugadores que podrían venir para decidir el futuro de los cinco sub-23.

Pretemporada. Yo creo que bien. Hemos trabajo lo que es posible, la pretemporada amplia no la hemos podido hacer, pero hemos ganado tiempo y volumen de trabajo, aunque lo bajaremos en los días cercanos a la competencia.



El equipo que se verá. Yo espero que Millonarios muestre cosas muy buenas por lo que hemos estado trabajando. Vamos a hacer cosas buenas y a cambiar muchas cosas de lo que se estaba haciendo. No quiero ver a Millonarios en el último puesto de posesión de pelota, yo no quiero ver a millonarios que recibe 23 goles y hace 23. Eso no es de un equipo grande, que sea un equipo estructurado y que sepa qué hacer con la pelota y saber qué hacer atacando.



Nuevos refuerzos. Payares juega; Jaramillo está adaptándose. Vamos a ver qué pasa con él. El hueco que dejó Andrés lo solucionamos con Payares.



¿Sale Ayron? Lo de Ayron esperaremos dos o tres días y lógico que estamos mirando otras alternativas.



