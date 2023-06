La polémica que se generó en la final del fútbol colombiano por el manejo que le dio a los cambios el técnico de Nacional, Paulo Autuori, sigue generando reacciones.



El sábado en la final contra Millonarios, fue controvertida la manera como los jugadores de Nacional aparentemente desautorizaron al entrenador brasileño en los cambios que tenía planificados.



Hombres como Dorlán Pabón y Yerson Candelo frenaron los cambios del entrenador antes de que terminara el partido, en imágenes que se vieron en directo en la transmisión de TV.

Pinto da su veredicto

Paulo Autuori y Jorge Luis Pinto Foto: Archivo EL TIEMPO

El técnico del Deportivo Cali, Jorge Luis Pinto, analizó lo sucedido y dio su punto de vista de lo que, considera, pudo haber pasado en ese momento.



"En ese sentido me sorprendí... Él (Autuori) sé que panifica todo.. pienso que no conocía totalmente a los jugadores en sus cobros penaltis, se confundió, y los jugadores que se conocen mutuamente quisieron que no sacaran a los jugadores buenos para cobrar", analizó en diálogo con el VBar de Caracol Radio.

"Pienso eso. Sí reconozco que se pudo haber confundido en ese manejo y los jugadores quisieron ayudar en el campo. Ahí fue un tropel feo", agregó.



Además, dijo que que conoce a Autuori desde hace 28 años cuando estaba en Alianza y el brasileño en Cruzeiro y jugaron en Copa Libertadores.



"El jugador colombiano no esta predispuesto a las variantes tácticas del profesor Autuori", puntualizó.



