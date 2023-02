Deportivo Cali y Águilas Doradas sellaron un empate a un gol en el icónico Estadio Monumental de Palmaseca el pasado 20 de febrero, por la quinta fecha de la Liga Bet Play Dimayor. Tras finalizar el compromiso, el técnico azucarero Jorge Lui Pinto se mostró bastante molesto con las actuaciones de su rival.



Lea: Así va la Liga: Cali no puedo en casa; América es el líder).

Durante el partido el equipo antioqueño empezó ganado con un gol de Jean Pineda, quien recibió el balón sobre el punto penal y remató con fuerza al ángulo inferior derecho del arquero Kevin Dawson al primer minuto del segundo tiempo.



El equipo vallecaucano reaccionó al minuto 56 y con un golpe desde 30 metros de Andrés Arroyo empató el encuentro, convirtiéndose, quizás, en el gol de la fecha.



Ahora bien, lo que debía terminar como un partido más de rutina para ambos equipos, se vio eclipsado por las fuertes declaraciones que el técnico Pinto envió contra Lucas González, entrenador del equipo paisa, pues, según dice, las supuestas actuaciones de Águilas Doradas fueron deplorables y en “en 30 años no había visto nada igual.”



(También: Barras bravas de Millonarios y Junior se enfrentan a cuchillo).

Facebook Twitter Linkedin

Cali vs. Águilas. Foto: Dimayor

‘Si viene hacer eso en el fútbol que se vaya’



Jorge Luis Pinto no se guardó nada y le envió contundentes palabras a su homólogo de Águilas Doradas supuestamente porque se dedicó a quemar tiempo luego del empate del Deportivo Cali, tratándolo de “marrullero”.



“Hace por lo menos 30 años no veía lo que se vio hoy en el fútbol colombiano. Marrulleros: parar el partido, echar el balón afuera, entrar las camillas y todo eso (...) Es triste y si el señor Lucas Gonzáles viene hacer eso en el fútbol es mejor que se vaya. Me gustaría decírselo cómo se lo mandé a decir en la cara”, expresó el técnico azucarero.



“Nosotros quemamos esa etapa y hubo una temporada funesta del fútbol colombiano. Lo que vi hoy fue una vergüenza, me encantaría que hubiera estado alguien de la Dimayor viendo el partido”, agregó.



Así mismo, hizo un llamado a que se acaben este tipo de actitudes y le pidió a los organizadores del torneo que fueran más estrictos con los supuestos comportamientos “de mal gusto” que realizaron los dirigidos por González.



“Eso no es fútbol. Está bien que a ratos lo haga, pero no hacerlo que hizo hoy. No fueron cuatro o cinco veces, sino más o menos 40 veces, entonces hay que ser bastante críticos en ese tema”; concluyó.





(Le puede interesar: ¿Óscar Cortés, la joya juvenil de Millonarios, se va del club? Entrevista).

Fuertes declaraciones de Jorge Luis Pinto contra Águilas Doradas después del empate 1-1 vs. Deportivo Cali. Le mandó un mensaje directo al DT del rival Lucas González. pic.twitter.com/W8m6yTtnTf — Pablo Ríos González (@riosgonzalezp) February 21, 2023

Más noticias

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

​EL TIEMPO