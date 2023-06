El Comité Disciplinario de la Dimayor castigó con dureza a Jorge Luis Pinto, técnico del Deportivo Cali, luego de haberle abierto una investigación por las declaraciones que dio luego del partido contra Jaguares, en la tercera fase de la Copa Colombia.

Pinto había atacado directamente al gerente deportivo de la Dimayor, el exfutbolista Ricardo ‘Gato’ Pérez, a quien criticó por el horario de ese partido, 3:45 de la tarde, algo que, según él, afectaba el rendimiento de ambos equipos.

Ricardo 'Gato' Pérez, gerente de la Dimayor. Foto: Sebastián Jaramillo



“La Dimayor no puede hacer esto con los equipos. Los de acá estaban como momias, los nuestros también. La Dimayor no puede hacer esto, señor ‘Gato’ Pérez, está maltratando al Deportivo Cali. Se lo dijimos a usted en Cal y nos sigue irrespetando de esta manera”, dijo entonces Pinto.



“No puede poner a un equipo con esta temperatura de 38 grados: le mandamos la medida, la toma del termómetro, para que se diera cuenta, pero él no cree en esas cosas”, añadió el entrenador del Cali.



Pinto también se quejó del trabajo del juez central de ese partido, Ferney Trujillo. “Hay seis cambios, se paró el partido, entró la camilla y solo aumentaron dos minutos. Nos están irrespetando en este sentido. Cuando es en Cali, hacen lo que quieren, paran lo que quieren algunos árbitros”, se quejó Pinto.

El fuerte castigo para Jorge Luis Pinto

El Comité Disciplinario del campeonato decidió sancionar a Pinto con dos semanas y tres días para ejercer cualquier actividad deportiva o administrativa relacionada con el fútbol, además de multarlo con 6.380.000 pesos.



"Las declaraciones del Director Técnico del Cali comprometieron la buena imagen de al menos dos (2) sujetos pasivos protegidos especialmente por la norma disciplinaria imputada, al tratarse de declaraciones infundadas y sin elementos de prueba", consideró el Comité.



"Es entendible que después del fervor de un encuentro deportivo algunos Presidentes, Accionistas, Directores Técnicos, Jugadores, etc.,busquen justificar su actuación dentro del terreno de juego, pero ello no debe comprometer el decoro y la buena imagen de la DIMAYOR y/o sus funcionarios", agregó el ente en su resolución.



Ya el Comité había sancionado por causas similares a dos técnicos de la B, Jersson González, de Llaneros, y Alejandro Guerrero, de Boca Juniors de Cali, el primero, tras quejarse del pésimo arbitraje de Gustavo Cortés en el partido contra Quindío, en la primera fecha de la semifinal del torneo de ascenso.

Jersson González Foto: Dimayor



Guerrero, por su parte, había sido castigado por hablar de supuestos amaños de partidos relacionados con jugadores de su equipo. Sin embargo, tras presentar el recurso de reposición, al DT de Boca le levantaron el castigo.



