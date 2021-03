Jorge Luis Pinto lanzó venenoso dardo al cuerpo médico de Millonarios

El técnico colombiano Jorge Luis Pinto volvió a referirse al cuerpo médico de Millonarios y advirtió que si aluna vez volvía al club lo primero que haría era cambiarlo.

"Pienso que la vida y el tiempo lo va a decir y lo está diciendo. El día que vuelva a Millonarios cambio el cuerpo médico radicalmente. Una vez, hubo un jugador lesionado según el departamento médico. Me acerqué al jugador y le dije que si no empezaba a jugar traía uno nuevo. Al otro día, empezó a entrenar normalmente", dijo en Casa azul Radio.



Y agregó: "No estuve de acuerdo con el proceso de recuperación de Santiago Montoya. Yo mismo me hice cargo de eso. No me senté en un andén a llorar porque no estaba cerca. El tema de alimentación, comían sancocho el mismo día del partido y me daban ganas de llorar. Eso no es positivo desde mi forma de trabajo y tuve que buscar otros conceptos médicos".



Pinto siempre ha criticado la forma de trabajo del cuerpo médico azul y ahora, con el caso de Andrés Román, volvió a referirse al tema.



"Yo soy un hombre preparado, de universidad. Sé de fisioterapia y de alimentación. Me asombran los conceptos que me decían. Yo no soy un técnico empírico. Quienes han estado conmigo lo saben", declaró.



Sobre Román, fue tajante: "Jamás tuvo algún problema conmigo. Era el jugador que más trabajaba. Me asombra. A todos los jugadores les hicimos electrocardiograma. Me sorprende. Yo no creo que tenga que para su carrera deportiva. Lo recomendé a varios equipos de Europa y estoy seguro que se recupera".



