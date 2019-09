Pinto lanza una advertencia a sus jugadores antes del clásico

Se acerca la hora del clásico capitalino entre santa Fe y Millonarios, y en la antesala del juego el técnico embajador, Jorge Luis Pinto, se refirió a la actualidad de su equipo, del rival, y, de paso, lanzó una advertencia a sus futbolistas.

"De aquí en adelante la persona que se haga expulsar, incluido el técnico, por conducta incorrecta, paga una multa grande escalonada a los sueldos. No mas ventajas en ese sentido en Millonarios", dijo Pinto.



El DT se refirió a casos reiterativos como la roja para John Duque, contra Nacional, y la de César Carrillo, contra Unión Magdalena, el pasado miércoles.



"Quiero partidos con once. No quiero partidos con 10, porque con 10 no se sabe qué pasa", dijo. "Hay que saber dónde se puede meter una falta y dónde no. Hay faltas correctas, necesarias, hay que saber dónde y cuándo cometerlas", agregó el DT.



Pinto fue consultado por el clásico y por la situación de Santa Fe ante la amenaza del descenso. "No nos imaginemos eso, ni lo pensemos porque es un club que no se lo merece. Es un club que tiene un estatus deportivo importante históricamente. He visto que ha ido corrigiendo. Esperemos que siga corrigiendo, pero después del clásico. He visto cosas interesantes en el partido contra Medellín y no me da pena decirlo”, afirmó el entrenador azul.



