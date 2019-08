Faríñez, otra vez en duda: tendrá reunión con la dirigencia de Millos 

Millonarios se alista para enfrentar a Huila este domingo en la fecha 5 de la Liga. Mientras tanto, el técnico Jorge Luis Pinto aclaró varias dudas que había respecto a temas puntuales como la presencia el domingo del portero Wuilker Faríñez y de varios jugadores con problemas médicos.

En el caso del portero, del que Millos ya confirmó que se queda en el club, Pinto fue consultado de si reaparecerá el domingo, a lo que dijo: "Podía estar. No tiene problema médico. Fariñez va a tener una reunión con sus empresarios y la dirigencia del club hoy (viernes). Van a analizar algo, ahí se determina si está o no disponible para el domingo", aseguró despertando nuevos interrogantes.



Luego precisó que la reunión no es sobre si el arquero se va o se queda en Millonarios, sino sobre su contrato con el equipo.

En todo caso, Faríñez, ya con alta médica, vuelve a ser duda en la plantilla para el juego del fin de semana.



Pinto también contó detalles de la situación del delantero Fabián Lasso, quien se encuentra hospitalizado a causa de una fiebre persistente. “Tiene una fiebre constante que no se baja", dijo el entrenador.



De Balanta, otro lesionado, dijo que tiene una contractura muscular y que no quieren arriesgarlo.



Y sobre Montoya, manifestó. “Hay que tener cuidado, no queremos que se recienta. El médico le dio 15 días y lleva 8".



Millonarios enfrentará a Huila el domingo a las 5 p. m.



