Las razones que dio Pinto por la eliminación en Copa Colombia

Millonarios sufrió la segunda eliminación con Jorge Luis Pinto en este 2019 después de empatar 2-2 con el Deportivo Independiente Medellín y perder en el marcador global por 4-3. El entrenador explicó de esta forma la salida de la Copa Colombia.



Sus declaraciones

El rendimiento de la defensa. “Cometemos errores defensivos. Unos por desespero y otros por imprecisión. Se nos va una clasificación que era importante para nosotros y desafortunadamente ya no estamos en la Copa (Colombia). Hay errores que son de concentración mas que por capacidad y esos fue los que cometimos hoy (miércoles). Cuando nos encontramos con el 2-2 quisimos encontrar el tercer gol a la fuerza, creo que no hicimos las cosas totalmente bien”.



Los cambios que hizo. “Conozco perfectamente la fisiología de un jugador (José Guillermo Ortiz) que viene a la altura y que hace ese desgaste físico del primer tiempo y parte del segundo. Lo vi en el desgaste que estaba, sabía que iba a jugar 40, 50 o 60 minutos desde antes del partido. Hay algunos fundamentos que uno conoce y que de pronto ustedes no conocen y más en él (Ortiz) que sé de dónde viene y cómo viene. Entró Salazar porque es un volante creativo que maneja muy bien los espacios reducidos y que juega en profundidad. Arango es un hombre de punta nuevo que se está acostumbrando a jugar entre los centrales y que pisó el área una o dos veces. Lo de Carrillo fue para que nos diera más fluidez y tener más presencia ofensiva, todo pensando en el 3-1 . El 2-2 no se pasó por la cabeza ni lo contemple en ningún momento”.

Millonarios empató 2-2 con Medellín y quedó eliminado de la Copa Colombia. Foto: Tomada de Twitter: @CafamOficial

Las razones de la eliminación. “Medellín se metió atrás y nos aguantó como fuera en el choque, en la pausa, en parar el partido y en todas esas cosas. Eso nos afectó. Nosotros fuimos apresurados, quisimos de fuerza ganar y no tuvimos la pausa, la tranquilidad y la madurez, que la va dando los partidos. No era fácil penetrar el bloque de Medellín y no lo pudimos hacer con claridad".



