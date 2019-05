‘Iremos a Bogotá a definir la clasificación’: Jorge L. Pinto

Se dijo antes y se dio después. El partido entre Millonarios y Deportivo Pasto iba ser un partido parejo y decisivo a la hora de definir quién se llevará el cupo a la final de la Liga en el Grupo A de los cuadrangulares semifinales. Un empate 1-1 en Ipiales dejó abierta las cosas para que en el próximo 25 de mayo en el estadio El Campín se termine por dilucidar el equipo que pasará a estar un paso más cerca de la final.

“Nos vamos contentos no era un partido fácil. Pasto tuvo mejores cosas en el primer tiempo. Yo le dije a los jugadores no vamos a pelear con nadie, ni con el árbitro ni con el adversario, vamos a jugar al fútbol. Reaccionamos y pudimos tener más fútbol, siento que si hubiéramos sido más decididos en los últimos minutos hubiéramos podido ganar el partido”, declaró Pinto al finalizar el encuentro.

Las condiciones del terreno de juego en Ipiales ya vienen siendo centro de las críticas a largo de este año, tanto para el local como para los visitantes, esto fue factor fundamental para que se vieran más faltas y menos juego.



“De pronto la cancha permitió que se dieran unas jugadas de disputa que no se dan, pero nos vamos muy contentos porque sacamos un punto en una plaza muy difícil. Iremos a Bogotá a definir la clasificación”, declaro el entrenador del equipo ‘Embajador’.

Respecto a la polémica citación de la Dimayor para dar su versión sobre los posibles insultos a los hinchas del América, Pinto manifestó que “hoy me tocó celebrar de otra manera. Salté para el piso porque si saltó para la tribuna están diciendo que yo cantó los goles a la tribuna. Si repasan el Mundial celebré así y llevó 35 años celebrando así con los equipos que he dirigido. Por eso grite contra el piso porque como el piso no es de ningún equipo”.



