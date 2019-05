'Cuando uno quiere ser campeón lo hace con 10 o con 9': Pinto

Joege Luis Pinto, el técnico de Millonarios, prefirió destacar la actitud y la entrega de su equipo antes que referirse al arbitraje de Bismarks Santiago en el partido que le ganaron 1-2 al América en Cali, este domingo.

“Les dije a mis jugadores que son extraordinarios. Hace años que no veía lo que vi hoy. La actitud, los gestos, el manejo”, destacó Pinto, que tuvo que rearmar su equipo tras la expulsión de Álex Rambal y la lesión de Felipe Jaramillo. “Redujimos espacios y me parece que confundimos al América. Con 9 jugadores no es fácil. Reaccionamos rápidamente, nos organizamos bien”, agregó.



"Cuando uno quiere ser campeón lo hace con 10 o 9 jugadores, le dije a mis jugadores 'ustedes son unos berracos', lo que hicieron hoy no lo veía hace mucho en el fútbol colombiano", insistió el DT. .



Pinto no quiso hablar profundamente del árbitro, pero declaró: "Hace años no veíamos un arbitraje como el de hoy. Pero dejemos hablar eso con el presidente de la Dimayor. Muchos me tienen hambre, pero yo no caigo en la trampa", señaló, y agregó: "Voy a invitar al doctor Vélez a que vea nuestro próximo partido a ver qué le parece".



"Nos expulsaron dos jugadores injustamente, nos pitaron un penal injusto, ustedes (periodistas) tienen mejor visión de lo qué pasó que yo", agregó el DT.



