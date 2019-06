La molestia de Pinto antes de enfrentar al América

Jorge Luis Pinto, técnico de Millonarios, se unió a las críticas por el horario establecido por la Dimayor para los partidos de la última fecha del grupo A, Millos-América y Pasto-Unión, a las 3:30 p. m. de este miércoles.

"A la afición no se le pude hacer ese daño. Jamás se había jugado a las 3:10 p. m. en Bogotá, pero jamás. Yo no puedo entender cuál es la intención al poner ese horario, estoy asombrado, no lo he podido entender", dijo el entrenador al ser consultado por la medida.



Millonarios hizo intentos para que se jugara en horario nocturno, pero por razones de juego limpio los dos partidos deben ser en horario unificado, y en Ipiales, sede del Pasto, no hay posibilidad de jugar de noche. La respuesta de la Dimayor fue mover el partido 15 minutos.



"A las 5:30, 6 p. m. salimos del estadio de Ipiales y había luz clara. Entonces no entiendo porqué no se puede jugar a las 4, es una hora ideal para todo el mundo. El fútbol vive y se sustenta del aficionado, hay que darles respeto que se merecen". "No quiero molestar a los directivos pero deben seguir la lógica del fútbol".

Necesitamos el acompañamiento masivo mañana en el estadio, el apoyo de la hinchada es fundamental para que logremos clasificarnos a la final. Durante este torneo hemos tenido varias adversidades, pero hemos sabido sortearlas, ¡mañana saldremos con todo a ganar! — Jorge Luis Pinto A. (@JorgeLPintoA) 4 de junio de 2019



DEPORTES