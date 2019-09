Reaparece la estrella de Millonarios para enfrentar a Pasto

Jorge Luis Pinto analizó este viernes el momento de Millonarios, el bajón que ha tenido tras dos derrotas seguidas. Ahora, cuando enfrentará a Pasto, en la fecha 11 de la Liga, espera que el equipo recupera la senda victoriosa.



Estas fueron sus principales declaraciones, en las que dejó como noticia el regreso a la titular del portero Wuilker Faríñez, ausente en los últimos juegos y estaba con la selección de Venezuela, y quien ya renovó contrato con el club.

Novedades: "Wuiler vuelve, va a jugar. Está más tranquilo en todos los sentidos. Yo lo veo bien compenetrado con el equipo.

Wuilker Faríñez Foto: Héctor Fabio Zamora / Archivo EL TIEMPO



Adelante miramos una alternativa. Quiero mirar mañana a Mackalister. Está Salazar como alternativa. Y lógico los cambios de Carrillo y Jaramillo. Confío en que volvamos a levantar y encontrar nuestro nivel".

Pérdida de tiempo: "Respetuosamente solicito que se controle el tiempo perdido y la para de los partidos. La solución no es recuperar el tiempo al final, ese no es el camino correcto".



Pasto: "Es un equipo recio, duro. Dios quiera que no vengan a parar el partido. Los admiro, los respeto, pero que haya espectáculo". (...) "Hay que tener cuidado con los contragolpes que nos puedan generar y sobreponernos al bloque defensivo que nos arman".





Afición: "No se equivocó el que dijo que la hinchada es el jugador número 12. La queremos en el estadio, vamos a ganar juntos. Nosotros nos matamos en el estadio, ellos que nos apoyen en la tribuna".





