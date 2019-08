Pinto explica su estrategia para enfrentar a Nacional 

Jorge Luis Pinto no quiere dejar nada suelto para enfrentar a Nacional este domingo. Sabe que se trata de un rival muy complicado, sobre todo en el Atanasio Girardot, pero no manifiesta temor sino confianza en la virtudes de sus dirigidos, sobre todo por el ataque, donde confirmó la presencia del goleador José Ortiz. Además, dijo que Luis Payares regresa a la lista de convocados.

"Vamos a dar todo en este partido, con mucha posesión, mucha recuperación, porque sabemos que Nacional tiene su manejo de pelota, pero igual ataque. Puede ser que nos juegue con tres o con cuatro defensas, pero le vamos a sacar provecho. Vamos a mirar el partido de Tolima (que le ganó 0-1 en Copa Colombia), qué tuvo para explotar. Vamos a mirar", dijo Pinto.



A Pinto lo consultaron sobre el sistema defensivo de Nacional, si defiende con tres jugadores. A lo que respondió: "15 años jugué con línea de tres, tengo que sacarle algún provecho a eso. Nuestro ataque es muy rápido, los adversarios lo reconocen, vamos a explotar eso".



"Nacional tiene una nómina amplia y al profe Osorio le gusta rotar de a 10", agregó.



El DT confirmó que en el ataque estará Ortiz, el hombre del momento en Millonarios y quien posteriormente se unirá a la selección de su país. "Lasso no puede estar todavía. Lleva 5 días trabajando y no lo tendremos en cuenta. Va Ortiz, sin duda".



En cuanto a las novedades, Pinto confirmó que Luis Payares regresa a la convocatoria, y puso en duda la titularidad de Wuilker Faríñez en este partido.



"Wuilker está con su tema de selección. Vamos a mirar. No quiero que para un partido tan importante poner a una persona que no está en pleno, full de su rendimiento. No quiero ponerlo a él en un dilema".



"Payares lleva 15 días trabajando, adaptándose, y va a estar en la nomina, no sé si titular o suplente, pero va a estar".





