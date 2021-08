Jorge Luis Bernal dejó de ser el técnico de Patriotas

El tolimense Jorge Luis Bernal dejó la dirección técnico del equipo Patriotas, según lo anunció el dirigente César Guzmán, presidente del club.

"El profesor Bernal nos acompaña hasta hoy en la dirección técnica, pero seguirá vinculado al club como desde hace varios años”, le dijo Gumzán a Múnera Eastman radio.



Bernal llegó al elenco boyacense, luego del fallecimiento de Jhon Mario Ramírez, pero este martes se conoció la información.



El rendimiento de Patriotas en el rentado local no es el mejor, pues cuenta con solo cuatro puntos en cinco partidos disputados.



Solo ha ganado un compromiso, ha perdido tres y ha empatado uno, estadísticas que no dejan bien parado a Bernal.



Deportes