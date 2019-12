'Si el Gobierno quiere fútbol en TV abierta, le mandamos la factura'

El presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, se refirió a la propuesta de un grupo de representantes que en medio de la discusión de la reforma tributaria pidió incluir un artículo en el que declaran el fútbol profesional colombiano como "de interés nacional".



Al ser de "interés nacional", cuando la ley entre en vigencia, un partido de la A y otro de la B tendrían que ir por televisión abierta, en alguno de los canales.

Al respecto, Vélez dijo que si prospera esta medida, estará listo para pasar la cuenta de cobro al Gobierno.



"Hable con el Ministro de Hacienda, eso es inconstitucional. Hoy el fútbol, mañana el cine... Estos son empresas privadas. Hablé con alguien del Gobierno y les dije, no hay problema, a dónde le mando la factura. Si el Gobierno quiere asumir lo de los colombianos, les mando la factura. Pero gratis no puede ser. Si el Gobierno quiere sacar de su presupuesto, pues les vendemos", dijo en el programa En la Jugada, de RCN Radio.



Previamente, el dirigente dijo: "Ya no tenemos TV abierta, finalizó en el partido Junior-América. Ahora es el canal Premium, que arranca el 26 con el comienzo de la liga que nos va a generar ingresos importantes. Al hincha le quedan dos alternativas, o ir a los estadios o pagar por ver", dijo el dirigente.

DEPORTES