Atención: Dimayor aprueba la salida de Jorge Vélez de la presidencia

La caída de Jorge Enrique Vélez de la presidencia de la Dimayor se venía cocinando hace semanas y se hizo realidad este viernes durante la asamblea de clubes.



El dirigente perdió el respaldo de la mayoría de equipos, que lo había sostenido pese a las críticas de sus opositores. (Lea también: Clubes aficionados les plantan cara a la FCF, Difútbol y Dimayor)

La noticia fue confirmada por diferentes fuentes presentes en la reunión virtual de los dirigentes, que querían definir este asunto para continuar con la agenda del día. La votación, que fue secreta, fue 34-2.



Al comienzo de la asamblea los dirigentes se constituyeron en asamblea universal para poder votar la salida de Vélez, que luego de mucha discusión finalmente fue aprobada por 600 millones de pesos netos.



El paso a seguir es notificar a Vélez para que acepte oficialmente. Vélez no está presente en la reunión.



Queda como encargado el secretario general Daniel Cardona, nombrado con una votación de 35-1.



Jorge Enrique Vélez llegó a la presidencia en julio del 2018, en reemplazo de Jorge Perdomo. Su gestión estuvo marcada por el polémico tema del contrato de TV internacional del fútbol colombiano del que los clubes aún no reciben los dineros pactados, en un negocio de 60 millones de dólares.



Varios de los clubes que lo eligieron se le fueron volteando al punto de que en todo este año a enfrentado la oposición de 12 equipos que no avalan su gestión.



Creció también el número de los indecisos. Clubes que lo defendían y después se sintieron engañados.



Luego perdió el apoyo de varios 'grandes' que lo respaldaban, como Junior y Millonarios.

La gestión de Vélez se hizo inestable. Otras polémicas fueron rodeando su trabajo en la presidencia, la más reciente cuando varios clubes le cuestionaron por pretender firmar contrato con una firma canadiense que consideraron inadecuada para las pruebas covid-19 de los futbolistas.



También le criticaron su distanciamiento con el Gobierno Nacional, al punto de que el Ministerio de Deporte decidió tener comunicación directa a través de la Federación de Fútbol y no de la Dimayor.



Ahora los clubes empezarán la búsqueda de su sucesor. Ya varios candidatos empiezan a sonar, como Gustavo Lenis, propuesto por el Cali.



Toda esta situación se da en medio de la crisis y la división de los equipos que en asamblea votarán una reforma de estatutos.



