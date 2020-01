Jorge Carrascal y otras figuras de corto paso por Millonarios

La explosión del cartagenero Jorge Carrascal en la Selección Colombia Sub-23 mantiene la ilusión del equipo de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Su paso por River Plate es bien conocido por los aficionados. Sin embargo, pocos tienen claro su pasado en el fútbol profesional colombiano.

Carrascal debutó como profesional en Millonarios, antes de dar el salto a Europa y luego pasar a Argentina. Como él, son varios los jugadores con trayectoria internacional que estuvieron en el club casi sin que la gente se diera cuenta. Estos son algunos casos:

Radamel Falcao García

El ‘Tigre’, máximo artillero de la Selección Colombia en toda su historia, debutó como profesional en Lanceros Fair Play, en la B, en 1999. Al año siguiente, a los 14 años, tuvo un paso por Millonarios. Entrenó con las divisiones menores del club, pero no se quedó mucho tiempo. Al siguiente año se fue a River Plate, donde comenzó su gran carrera.

Falcao en Millonarios Falcao en Millonarios Bestiario del Balón

Ricardo Márquez

El samario, goleador de la B en 2018 y actual integrante de la Selección Colombia Sub-23, también pasó por Millonarios. Llegó como delantero, pero por su talla, el técnico Jorge ‘Chamo’ Serna lo puso a jugar como defensor central. El ‘Caballo’ nunca se sintió cómodo ni en la posición en el campo ni en la ciudad y por eso se fue al Unión Magdalena.

Este es Ricardo Márquez, goleador de la Liga. Me cuenta @campoeliasjr que en Millonarios con 17 años, el Chamo Serna lo puso de central. A eso súmele que no se adaptó a la ciudad. Hoy a Millonarios le hace falta un goleador y él lo es con el Unión. Foto de @JuandacardenasN pic.twitter.com/2DrG72g1Tu — Antonio Casale (@casaleantonio) February 12, 2019

Mauricio Serna

Antes de ganarlo todo con Boca Juniors, comenzó su carrera en el Deportivo Pereira y fue símbolo y figura del Atlético Nacional. Sin embargo, estuvo a punto de llegar a Millonarios no una, sino dos veces. La primera, antes de su debut en el Pereira, cuando fue a probarse en las divisiones menores del club y no se quedó. La segunda, antes de su paso a Boca estuvo cerca de ser contratado, pero finalmente no hubo arreglo.

Léider Preciado

El máximo artillero de Santa Fe en el clásico capitalino se cansó de celebrar goles frente a los azules. Antes de vestirse de rojo, pasó por las filas de Millonarios. Llegó a entrenar en las divisiones menores de los azules, pero al final no subió al equipo profesional. No se quedó por falta de un acuerdo económico. Cruzó de vereda y debutó como profesional con Santa Fe.

René Higuita

El histórico arquero de la Selección Colombia debutó como profesional con Millonarios en 1985, tras regresar del Mundial Sub-20 de ese año. Higuita fue suplente de Alberto Pedro Vivalda e iba a ser comprado, pero la muerte del presidente de Millos, Edmer Tamayo Marín, frenó la negociación. Como pertenecía a Nacional, regresó a su club de origen y allá ganó la Copa Libertadores en 1989.

René Higuita y el Pibe Valderrama, dos leyendas de la Selección Colombia. Los dos jugaron en Millonarios. Foto: Archivo Particular

Jorge Carrascal

El cartagenero alcanzó a estar algunos años en las divisiones menores de Millonarios e, incluso, tiene en su hoja de vida tres partidos en el equipo profesional. Sin embargo, fue vendido muy joven al Sevilla, luego pasó por Ucrania antes de llegar a River y a la Selección Sub-23.



DEPORTES