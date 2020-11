Cúcuta sigue en la mala, ahora se quedó sin cuerpo técnico

Cúcuta se sigue hundiendo en una profunda crisis y le nació otro problema, tras la renuncia del DT Jorge Artigas, y el resto del cuerpo técnico.

"Cúcuta se permite anunciar a todos los hinchas y medios de comunicación en general que: En las últimas horas, el profesor, Ricardo Artigas junto a su cuerpo técnico conformado por, Pablo Fuentes e Ignacio Rama, dieron a conocer la decisión de dejar la institución, debido a un motivo personal de fuerza mayor", fue el pronunciamiento oficial del club.



Le puede interesar: (Cúcuta contragolpea y dice que sí pagó: pide cita con Mindeportes)



"Quiero expresar mi agradecimiento por haber confiado en mí y mi cuerpo técnico para hacernos cargo de esta institución tan importante del fútbol colombiano", fue el mensaje de despedida de Artigas.



Y agrego: "Son días difíciles para nosotros porque debimos tomar una decisión que no pensábamos y nos toca por causas externas. Se trata de priorizar nuestras familias, ya que no pudieron venir y no están dadas las condiciones para que lo hagan".



En la carta se advierte que le decisión es debido a problemas personas.



"Debemos dejar la institución para poder encontrarnos nuevamente con ellos, aduciendo, además de un pronostico de cierre de fronteras en nuestro país, lo que haría imposible nuestro reencuentro con ellos. Hoy quiero en nombre del Cuerpo Técnico dejar un agradecimiento eterno a toda la ciudad por su recibimiento, a toda la hinchada por su apoyo, a todos los funcionarios del club, a la prensa y por supuesto a todos los jugadores que son el reflejo de nuestro trabajo; por su entrega, profesionalismo, respeto y valentía para hacer que esta camiseta sea representada con ese orgullo y sentido de pertenencia. Será hasta que el fútbol o la vida nos vuelva a encontrar.Es un hasta luego. Gracias por todo. Espero nos sepan entender en momento y la difícil decisión que tomamos. ¡Gracias!", indicó el DT.



Deportes