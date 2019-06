Wallens: 10 años de diferencia entre su primer partido y el segundo

Johan Wallens fue la gran figura del partido entre Junior y Deportivo Cali, a pesar de que su equipo perdió 2-0 en Barranquilla. Su caso es muy curioso: tardó 10 años y 3 días para volver a jugar en la Liga después de haber hecho su debut.

Wallens tiene 26 años: nació el 3 de agosto de 1992. Salió de la cantera del Deportivo Cali, que en los años 70, 80 y 90 sacó a varios de los mejores arqueros del país: Pedro Zape, Hernando García, Carlos Valencia, Jorge Rayo, Miguel Calero, Óscar Córdoba y Faryd Mondragón, entre otros.Tiene un elemento en común con varios de sus contemporáneos: mientras Cali contrataba arqueros de afuera, él y otros canteranos tenían que salir prestados a otros equipos: Wallens, Luis Hurtado, José Johan Silva, Jáiber Cardona...

Su único partido en primera división había sido el 31 de mayo de 2009. El DT del Cali en ese entonces, José 'Cheché' Hernández, lo mandó como titular a un partido contra Envigado, en reemplazo del argentino Sebastián Blázquez. Apenas tenía 16 años. Ese día, según la crónica de EL TIEMPO de la época, atajó de todo. El juego terminó 0-0.



A pesar del talento que mostró ese día, tuvo muy pocas oportunidades. Cali se la jugó durante varios años por porteros foráneos, como Blázquez, Juan Castillo, Víctor Centurión y Ernesto Hernández, y por algunos colombianos formados en otros equipos, como José Fernando Cuadrado, Leandro Castellanos, Camilo Vargas o Pablo Mina.



Mientras tanto, Wallens siempre tenía que buscar cupo en otra parte. En 2011 jugó tres partidos con Cortuluá, en la B. Luego estuvo 15 juegos en Real Santander, en 2015, y durante año y medio, desde 2017 hasta mediados de 2018, fue titular del Atlético. En su acumulado en segunda división tiene 56 partidos. En el resto de su carrera alternó como tercer portero en el Cali.



La convocatoria de Camilo Vargas a la Selección Colombia en plena semifinal le abrió campo como suplente. Y la lesión de Mina lo mandó a la cancha. Como en su debut, hace 10 años y 3 días, fue figura.



"La verdad, fue un partido complicado. Infortunadamente a mi compañero le ocurrió esta situación y tuve que entrar", dijo Wallens a Win Sports, y se refirió a lo que habló con el DT Lucas Pusineri: "En la semana veníamos hablando, uno no sabe en qué momento le toca, siempre me dio la confianza. Triste porque no se nos da el sueño de llegar a la final".



