Johan Arango regresa a Santa Fe y abre la polémica

Santa Fe cerró su libro de contrataciones para la temporada 2019, según afirmó el presidente del club, Juan Andrés Carreño. Y la última contratación abrió la polémica. Johan Arango, tras su paso por el fútbol de Arabia, regresará al equipo capitalino, en el cual estuvo durante el primer semestre del 2017.

Arango, de 27 años, salió en junio del 2017 de Santa Fe en medio de rumores por sus actos de indisciplina, que habrían sido la causa de la ida de Gustavo Costas, entrenador del equipo en ese momento. Además, el jugador habría cruzado palabras con los hinchas del club en sus redes sociales que pedían su salida del equipo. Pero, todo eso quedó atrás y el caleño está listo para regresar.



Según el presidente Carreño, Arango “antes de firmar con nuestro eterno rival de patio, prefirió buscarnos y volver a Santa Fe, pedir una última oportunidad porque está comprometido y quiere triunfar con el León”.

JhojanArango vuelve por 2 cosas: 1.Porque es crack, es un jugador diferente y desequilibrante y 2. Porque antes de firmar con nuestro eterno rival de patio, prefirió buscarnos y volver a Santa Fe, pedir una última oportunidad xq está comprometido y quiere triunfar con el León. — Juan Andres Carreño (@jacarreno21) December 29, 2018



Sin embargo, versiones cercanas a Millonarios niegan rotundamente que en algún momento Arango haya estado en los planes de Jorge Luis Pinto para la próxima temporada. "Es falso. Nunca ha estado en planes, no se ha hablado con él y no interesa el jugador", dicen en el lado azul.



Johan Arango regresa al fútbol colombiano luego de su paso por el Juárez de México, equipo en el que duró seis meses, jugó siete partidos y no anotó goles. En la segunda parte de este año, el jugador pasó a la liga árabe, con el Al Batin. Allí disputó 11 encuentros e hizo un gol.



