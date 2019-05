¿Johan Arango llega al Huila? Esto dijo el presidente del equipo

Los últimos rumores sobre Johan Arango lo ubicaron como posible refuerzo del Atlético Huila, pero el presidente del equipo Juan Carlos Patarroyo se encargó de desmentir la posible llegada del mediocampista.

En declaraciones entregadas al programa radial ‘El Alargue’, Patarroyo afirmó que "la verdad no es posible que se haga una negociación con Johan Arango. A mí la verdad me referenciaron al jugador, me habló el técnico de él".

La conclusión del tema Arango y Huila fue clara para el presidente del equipo opita: “Johan Arango no está en los planes del Atlético Huila". Descartada esta opción, ¿el habilidoso volante tendrá cabida en el fútbol colombiano o pesarán sus actos de indisciplina?



DEPORTES