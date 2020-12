Graterol y Paz, dos baluartes americanos

Alegría, mucha alegría. El camerino del estadio El Campín que habitó el América fue una inmensa felicidad, tras el título 15 que logró, luego de caer en Bogotá 2-0 contra Santa Fe y de haberlo derrotado 3-0 en la ida.

"Hicimos un partido bueno, fue complicado. Le dedico esto a mi familia, que siempre me ha ayudado. Vine de Venezuela a representarlos bien”, señaló el golero Joel Graterol



“Termino de titular, me gané esa confianza. Fue complicado porque la competencia fue sana. Tenía el enfoque, llegué a la final y eso se recompensa”, declaró Graterol.



“Era mi tercera final. Tuvimos la fortuna de ganar. Estoy sin palabras por todo lo que ha pasado. Fue un año complicado, para todos, para la familia, y hoy estamos muy satisfechos”, dijo Luis Paz, el hombre fuerte del medio campo.



Paz fue gran figura. Durante el torneo se destacó y no desentonó en la final.



Y agregó: “Las cosas con América son así, luchadas. Santa Fe jugó bien, pero tomamos buenas decisiones, metimos, luchamos y el envión anímico fue importante”, precisó.