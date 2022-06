Mateo Ramírez no ha dejado de hablar con su papá. Un año después de su muerte, siente que él, el exfutbolista Jhon Mario Ramírez, sigue ahí, a su lado, dándole consejos, diciéndole palabras de ánimo. Dialoga con él y le dice que lo extraña, y le pregunta cosas que se quedan sin respuesta. Es su manera de mantenerlo vivo en el hondo recuerdo, aunque hace un año que se ha ido.

Mateo se llena de valor, las palabras le salen con algo de estoicismo, así lo hubiera querido su padre, verlo siempre fuerte, siempre con coraje, como era él en la cancha. En todo caso, son palabras que vienen galopando desde su interior y salen en forma de recuerdos y de nostalgias. Mateo toma aire y dice, con la fuerza de una voz que no tiene tanta fuerza: “Esto ha sido muy duro, la vida nos cambió del cielo a la tierra... Mi papá hace mucha falta, se siente el vacío, pasó un año y uno cree que no pasó”.



(Lea también: Gustavo Petro: la terna de candidatos para el ministerio del Deporte)

La nostalgia de Mateo Ramírez por su padre



Mateo no quería que llegara este momento, la hora de recordarlo con más intensidad de la que lo recuerda todos los días: un año desde ese 26 de junio de 2021 cuando la luz del crac se desvaneció en tierra, para brillar en alguna parte, en alguna mejor cancha. Mateo no quería que llegara este mes ni este día, quizá tampoco esta llamada, porque aunque la memoria es el único homenaje que queda, golpea y golpea.



“Se acerca uno de los peores días de mi vida”, escribió en Twitter el 17 de junio. Y el día llega. Lo sabe. Intenta asimilarlo. Su mente, inevitablemente, retrocede, vuelve a esa clínica, y lo ve entrando, en plena lucha contra el covid-19, en una Unidad de Cuidados Intensivos, y recuerda la zozobra que vivió, la angustia de verlo ahí, esas desesperantes llamadas a la clínica a preguntar cómo seguía, y luego se acuerda de la vana esperanza que tuvo porque el covid se superaba, y después, de repente, esa otra enfermedad, la Guillain-Barré, esa que ataca el sistema nervioso periférico.

Se acerca uno de los peores días de mi vida, y estos días anteriores han sido peores o iguales de malos😓 — mateo Ramirez Florez (@mateoRamirezFl1) June 17, 2022

Entonces, llegó el adiós. Solo 49 años y el adiós. Jhon Mario, que iniciaba su primera experiencia como DT en Patriotas de Tunja, se fue con todas sus hazañas de la pelota a otra parte. Mateo sintió una bofetada de dolor, pero a la vez un descanso, no quería verlo sufrir más. Pero la pesadilla, desde entonces, no deja de ser pesadilla. “Uno dice día a día: ‘juepucha, en serio pasó, es verdad...”, dice Mateo, y sin embargo no cree eso que dice.



Pero cuando el vacío es tan hondo, Mateo lo llena con recuerdos, con enseñanzas, de esas tiene miles, Jhon le dejó muchos tesoros. “Recuerdo de todo, como cuando me daba consejos, es que fue muy cariñoso, ahora lo veo cuando entraba al cuarto y hablaba con nosotros y nos decía que nos amaba. Extraño sus consejos, hablar con él, me levantaba el ánimo cuando no estaba bien, extraño pasar tiempo con él, ver un partido juntos, ir a comer...”, relata Mateo.



Confiesa que piensa mucho en su papá, es más, asegura que hay días en los que todo lo que le pasa tiene que ver con él. Se pregunta qué haría Jhon Mario en tal caso cómo actuaría Jhon Mario en esta situación, qué decisiones tomaría... Y sí, Jhon Mario está ausente, pero Mateo lo siente a su lado, siente que camina con el, que habla con él. Siente que aún ve los partidos de fútbol con él, que juega al fútbol con él. Ahí está, corriendo a su lado, diciéndole al oído que sea fuerte, que no se derrumbe nunca, que persiga sus sueños.

Facebook Twitter Linkedin

Jhon Mario Ramírez y su hijo, Mateo, en la tribuna de El Campín. Foto: Archivo particular



Mateo es futbolista profesional. Volante 8. Se describe como un jugador muy técnico, y cómo no, si su papá fue un artista de la pelota, un pintor del juego, así que Mateo hace sus pinceladas. También dice que es atrevido, que no le da miedo jugar ni pedir la pelota. Claro, es que es un Ramírez. El año pasado debutó con Patriotas de Boyacá, pero duró poco, no volvió a jugar allí y se fue, ahora está esperando una segunda oportunidad en otro lugar. Vive en Bogotá con su mamá, con su hermana menor y con su abuela, rodeado de amigos que le ayudan a sobrellevar el vacío. Tiene anhelos, llegar a Millonarios, donde su papá derrochó talento, quiere ir a la Selección Colombia, quiere ir a jugar al exterior, quiere, sobre todo, enaltecer todo lo que hizo su papá. “Fue un genio, un crac como jugador y como persona, un jugador único, lo decía todo con carácter, con personalidad, fue atrevido, un adelantado, eso era Jhon”, relata Mateo, y su voz se enciende de orgullo.



Mateo también recuerda su niñez, acompañar a Jhon Mario a El Campín, quedar deslumbrado por las palabras de su papá en el camerino, salir a la cancha y escuchar esos coros a ritmo de “Jhon Mario, Jhon Mario...”, y entonces sacar pecho, con la piel erizada. Todo eso hace parte del pasado que ahora vuelve cada tanto en forma de recuerdo. Sobre todo hoy, cuando Mateo y su familia lo extrañan con más fuerza.

El hijo de Jhon Mario agradece a los hinchas



Mateo es agradecido con esos hinchas que no olvidan a su papá, esos que cuelgan banderas con su rostro para que su alma siga presente. Los hinchas recuerdan al ídolo cuando hay fútbol. Mateo recuerda a una padre todos los días. “Nos enseño a preocuparnos por los otros, más que por él mismo, a ayudar a la gente sin esperar nada a cambio, a preocuparse por Dios, por la familia, por lo que te apasiona, por lo que amas. Nos enseñó a no dejar de intentarlo. Hoy estoy agradecido con quienes recuerden a mi papá, así duela, es lindo recordar a John Mario Ramírez. Y es difícil olvidar a Jhon Mario Ramírez”, dice Mateo.



(En otras noticias: El exfutbolista de Selección Colombia que deambula sumido en la indigencia)



Mateo antes pensaba que las personas se iban, cuando se iban del todo, y se acababan los diálogos. Pero lleva un año convencido de lo contrario. Todos los días habla con su papá, se volvió una costumbre, una forma de tratar de entender lo que no tiene respuesta.



–¿Y qué le pregunta?



–Que por qué se ha ido...



Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET