Jhon Duque, en trabajo diferenciado por una pubalgia

El mediocampista de Millonarios John Duque va a cumplir un mes sin poder jugar. Desde el pasado 9 de septiembre, en el empate 1-1 con Junior en El Campín (fecha 9 de la Liga II), el volante bogotano ha estado aquejado por las lesiones. Ahora pedecería de una pubalgia que podría alargar su ausencia, incluso hasta el punto de perderse lo que resta de la temporada y así volver a competencia hasta 2019.

Según el parte médico del club, "Jhon Duque sufre una patología crónica manifestada por dolor en su zona inguinal, la cual se ha venido tratando para permitir su participación en los últimos torneos. Esta sintomatología aumentó por lo cual el jugador está trabajando diferenciado en departamento médico".

Según la evolución de estos síntomas y su respuesta al tratamiento se definirá su regreso a entrenamientos. #MFC — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 5 de octubre de 2018

en entrevista de Duque con ‘Caracol Radio’: “Llevo tres semanas haciendo mis terapias de recuperación. Espero estar apto para competir y poder aportarle al equipo”, dijo Duque, pero sobre la pubalgia sabe que “no es un tiempo corto, así que tengo que estar tranquilo para volver bien, no me puedo apresurar. A veces me lleno de ansiedad, pero ahora lo primordial es recuperarme al 100%”.



Finalmente, el ‘Ingeniero’ contó que para él “es complicado hacer giros o cambios de dirección. La lesión se dio contra Junior”. Así, Millonarios tendrá que vérselas con otros volantes mientras recupera a una de sus figuras, que incluso estaba sonando para ir a la Selección Colombia, en el interinato de Arturo Reyes como entrenador.







