Jhon Bodmer: 'En Nacional, la presión va desde el saludo'

Jhon Jairo Bodmer apenas lleva un mes largo al frente de Atlético Nacional, pero este miércoles ya tendrá su primera final con el equipo más ganador del fútbol colombiano. Enfrentará a Millonarios, que a final de año les quitó el título de Liga a los verdes y que el domingo, en la primera fecha de los cuadrangulares, les ganó en Medellín.

Sin embargo, Bodmer tiene claro lo que significa estar en esta instancia. "Con total felicidad, motivación. Entiendo lo que significa Atlético Nacional, qué bueno estar con los mejores. Es una institución que inspira y obliga a ser el mejor, entonces espero ser el mejor", dijo en la rueda de prensa oficial. Acá, las principales frases del DT verde.

En qué lo cambiaría ganar la Copa. "Solo pienso en que vamos a salir campeones, porque eso le va a dar un impulso enorme a mi carrera. Eso va a engrandecer mi parte profesional. Mi parte humana es como es, eso no va a cambiar. Voy detrás de un título y no un título con cualquier club, sino con el mejor club del país".



Una final con solo un mes al frente del equipo. "Lo primero que tengo es gratitud hacia la institución y hacia los jugadores, que me tienen acá. En la semifinal llevaba muy poco y ellos tuvieron la jerarquía para voltearla y dar el paso hacia este momento. Estar en una final con Nacional es lo más lindo que me está pasando y ganarla quedará en la historia".

Cómo enfrentar a Millonarios. "Tenemos que respetar el trabajo de los rivales, tenemos un rival de alto calibre y el país está feliz de tener una final de este tamaño. Nuestras intenciones ofensivas van a seguir siendo las mismas. Vamos a salir a ganar el partido".



Lo que significa dirigir una final con Nacional siendo bogotano. "Nací en Bogotá pero me crié en Villamaría. En el fútbol he aprendido que no soy de ninguna ciudad en especial. Para mí hoy solo existe Nacional y Medellín, pero Medellín la ciudad. Pienso en verde, no me interesa nada más, es mi mundo, mi objetivo, mis esfuerzos están centrados en esto, que este escudo me quede sellado, tatuado, y podamos sacar la final adelante".



Diferencias con el partido del domingo pasado. "Todos los partidos son distintos, el juego es dinámico. Hay ciertos comportamientos que uno puede trabajar, pero la toma de decisiones cambia de un partido para otro. Se pueden jugar tres partidos en días consecutivos y el resultado puede ser muy distinto, desde la estrategia".

El tiempo de trabajo para consolidar su idea. "Desde que yo llegué hemos jugado domingo-miércoles. Son dos días de recuperación pero hay que incluir conceptos. Estoy tranquilo porque la plantilla trabaja a pesar de la carga de estar en los dos torneos. A veces hemos planteados regenerar sin cargarlos desde el concepto, pero ellos, con el deseo de sacar esto adelante, quieren hacer un plan de partido activo. Yo quiero títulos, pero también quiero que los jugadores puedan empujar lo que están viviendo".



La presión de la final y del rival. "En Nacional la presión va desde el saludo. El que no sepa manejarla no puede estar en Nacional. Pienso en el bienestar de los jugadores, de las familias, de los hinchas, que ellos sepan que estamos trabajando a tope. Las frase en Nacional es "solo sirve ser campeón". Lo quiero y lo entiendo, pero también que se tenga el criterio de evaluarlo en campo. Ojalá no sea un título, sino que sean muchos".



