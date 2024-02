Jhon Bodmer no se va: ‘Me han mostrado el respaldo, por ahora estoy en Nacional’

Apenas terminó el partido que perdió 3-2 contra Deportivo Cali, el técnico de Atlético Nacional, Jhon Bodmer, no entró al camerino. Se quedó con sus asistentes hablando en el banquillo. Muchos lo interpretaron como un posible camino hacia la despedida del club.

Por el contrario, Bodmer no solo dio señales de que se va a quedar, sino que declaró que su equipo había tenido una gran actuación en Palmaseca.

“Me quedé en el banco reflexionando porque el grupo hizo un gran partido. El resultado puede que sea negativo, pero veo las cifras, las oportunidades de remate, cuántas veces pisamos el área del Cali y veo que el grupo hizo un gran partido”, explicó Bodmer.



“Los números no mienten, el resultado tampoco. Me quedo reflexionando para saber cómo esos numeros tan buenos se reflejen en un resultado positivo”, agregó.

¿Por qué perdió Nacional si según su DT tuvo buenos números?



Según Bodmer, Nacional perdió por “detalles”. “Son buenos números, tres, cuatro cosas, nos cobran muy fácil, un tiro libre de 60 metos y nos terminan marcando el segundo, los detalles valen y nos cobran. Veo un grupo con ganas: salimos desde el pitazo inicial a buscar el resultado. Toca seguir adelante, no hay de otra”.



El técnico de Nacional no encuentra explicación a lo que está sucediendo. “Tengo una respuesta con un argumento de peso: ¿qué pasa si tenemos buenos números, buenos argumentos de juego y el resultado no se da? Quisiera tener la respuesta, pero no la tengo”, dijo.

Cali vs. Nacional Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO



Sobre las críticas por hacer tantos cambios en el equipo, Bodmer dio sus razones: “Cargas, hay que manejar cargas, tenemos Libertadores, partidos cada tres días, no tenemos que enfocarnos si inició uno o el otro. No me puedo fijar en lo que no se hizo cuando el grupo hizo un gran partido”.



Cuando le preguntaron si los directivos le habían hablado de su futuro, Bodmer fue contundente: “Me han mostrado el respaldo, por el momento estoy en Nacional”.



