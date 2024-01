Jhon Bodmer, contra las cuerdas en Atlético Nacional: ¿hay interés por Lucas González? 

Después de una goleada como la que sufrió Atlético Nacional a manos de América de Cali (4-1), en un partido para el olvido del verde por al fecha 2 de la Liga Betplay I 2024,hay tensión en el club antioqueño.

El técnico Jhon Bodmer se declaró "avergonzado" con la afición y el propio capitán

Dorlan Pabón ofreció excusas a su hinchada y afirmó que "no puede volver a pasar".



La derrota generó inestabilidad en la dirección técnica del equipo verdolaga. Al punto que ya empiezan a correr versiones de prensa sobre un posible cambio en el ocmando técnico.

El periodista Andrés Muñoz en Cali publicó en sus redes sociales que el el radar del verde está el técnico Lucas González, exAmérica.

Con gol de Erick Ramírez, Atlético Nacional, como visitante, vence parcialmente 1-0 al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero por la fecha 4 del octagonal final de la Liga BetPlay II 2023. Los dirigidos por Lucas Gonzalez son últimos en la tabla Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante

"La continuidad del profesor Jhon Bodmer en #AtléticoNacional, está en duda, por la goleada de ayer ante #AméricaDeCali, y el plan A para reemplazarlo es Lucas González, a pesar del interés del #DeportivoCali, no se avanzó, y es la opción más fuerte en este momento, para el cuadro verdolaga".



Desde Medellín descartaron un posible regreso del bogotano González, recientemente despedido del América de Cali y quien hizo sus primero años de dirección técnica en la casa verdolaga, antes de estrenarse como DT de Águilas Doradas.

FUTBOLRED consultó fuentes en Atlético Nacional que coincidieron en afirmar que el rumor es solo eso. "Para nada" se ha pensado en González, dijeron.



Inclusive el técnico González, en charla con el Vbar de Caracol, negó contactos: "No, hasta el momento no me ha llamado nadie de Nacional", dijo.

REDACCIÓN FUTBOLRED

