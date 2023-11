Jhon Bodmer, ilusionado con la Copa Colombia: 'Solo pensamos en ganar el título'

Atlético Nacional y Millonarios disputarán este jueves en Medellín la final de la Copa Colombia, luego de haber empatado 1-1 en el partido de ida.

Jhon Bodmer, técnico de Nacional, se refirió en rueda de prensa al rival, al trabajo y el momento de su equipo y al deseo de lograr este título.

Palabras de Bodmer

La final: "Por lo que nos jugamos uno dice que es el partido más importante. Uno sabe que muchas veces suceden cosas pero el partido más importante es cada día. Por todo lo que significa, el entorno, el rival, hay un agregado, pero venimos de hacer un gran partido en Bogotá, eso nos da pie para que podamos cerrar con broche de oro".



Cómo vive la final: "Al máximo, emociones miles. Mariposas en el estómago, expectativas. Lo disfruto al máximo con esta plantilla maravillosa".



Sensaciones: "No es un clic de una día para otro. Llegué a un equipo que puede seguir creciendo, hemos tenido altas y bajas y gran disposición para el trabajo. Tenemos una gran oportunidad".



Rebeldía y genialidad: "La rebeldía es un factor que se entrena desde la confianza. Hay trabajos que pueden coartar esa capacidad de creatividad. Aparto ese tipo de trabajos, no puedo decir jueguen a dos toques porque a veces hay que eludir. Es repetir que hay momentos donde se necesita de una colectividad para llegar a un individuo, y momentos en los que la decisión es de ustedes".



¿Salva el año si gana?: "No pienso en ningún término distinto al de esta en la final y ganar el titulo contra un rival tan importante es importante en cualquier contexto. ojalá ganando y obteniendo el titulo es muy bueno para todos. Solo pensamos en ganar el título".







