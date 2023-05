Jersson González, técnico de Llaneros, estalló contra los encargados del arbitraje colombiano tras lo ocurrido en el primer partido de los cuadrangulares semifinales del torneo de ascenso, en el que su equipo empató 2-2 contra Deportes Quindío en Armenia.

El segundo gol del Quindío, conseguido por el zaguero Jhon Gamboa, fue en un evidente fuera de juego.

❌ NO ERA PENAL: El árbitro Gustavo Cortés cobró pena máxima a favor de Llaneros por un rebote en la cola/espalda del defensor de Quindío. Luego alguien le avisó por el intercomunicador y anuló el cobro. ACÁ NO HAY VAR y el colegiado no puede apoyarse en nada tecnológico. pic.twitter.com/gnNzEpSjbx — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) May 20, 2023

Pero lo más grave ocurrió minutos después, cuando el árbitro central, Gustavo Cortés, sancionó un penalti a favor de Llaneros por una falta que no existió: pitó una mano del mismo Gamboa, una supuesta mano. La televisión demostró que la pelota le pegó en una nalga.

Al parecer ese "alguien" que le avisó al árbitro fue una llamada telefónica (no sé de quien). ESTO NO SE PUEDE HACER. Habrá que ver qué decisión toma Dimayor y qué postura toma Llaneros si es que no acaba ganando el partido. https://t.co/zFFJFK50my — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) May 20, 2023

Aunque la versión inicial hablaba de que una llamada telefónica alertó a los jueces, el técnico de Llaneros, Jersson González, dio detalles de lo sucedido y estalló contra Cortés y sus asistentes, Fabio Parra, que estaba en occidental y lo alertó, y Jeison Méndez, que no vio el fuera de lugar en el empate del Quindío.

El estallido de Jersson González contra los árbitros



“Lo del arbitraje fue una cosa espectacular. Fue por televisión, ¿no? Ya ni la televisión les da miedo. Un fuera de lugar impresionante, creo que sí, la televisión no miente. ¿Pero la del línea apoyándose en un teléfono celular? Esa nunca la había visto. Cada vez vamos más de pa’atrás”, dijo González.



El entrenador dijo no tener miedo de recibir una sanción. Cabe recordar que este jueves, el presidente del Medellín, Daniel Ossa, recibió cuatro meses de suspensión por sus quejas contra el arbitraje, y que el Comité Disciplinario, por la misma causa, está investigando a los técnicos de Nacional, Paulo Autuori, y Cali, Jorge Luis Pinto.



"No, que es que Jersson tiene que salir a decir las cosas bien, que tiene que dar ejemplo, que es el técnico. Estoy diciendo las cosas y creo que no soy grosero, me estoy defendiendo de algo que pasó. Toda la televisión colombiana la vio. Todo el mundo me ha escrito que esto fue un atraco. Le dañan un juego espectacular a estos muchachos", dijo González.



El DT de Llaneros insistió en la irregularidad del procedimiento que utilizaron los árbitros para echar para atrás el penalti.



"Mire, que no sea penal, que no haya sido penal. Él no puede devolverse como se devolvió, apoyado en un celular y diciendo es que yo no vi nada, cuando la jugada es por el otro lado, no incide en nada en esa jugada. Es de respetar el fútbol", señaló.

Jersson González Foto: Dimayor

"Yo ya no sé qué más decir, tengo tristeza, tengo desilusión del arbitraje colombiano. No creo que me vayan ahora a suspender, pues, porque estoy diciendo una cosa que es totalmente cierta. Me invade la tristeza por todas estas cosas que están pasando. Y se los dije, creo que está grabado, a mí no me preocupan los rivales, me preocupa el arbitraje colombiano. Si en la A, con VAR, tienen esos horrores, imagínese a nosotros que estamos en la B", agregó González.



Además, el entrenador criticó fuertemente el manejo del arbitraje. "Antes el árbitro colombiano le tenía un poquito de respeto a la televisión, porque los podían crucificar. Ahorita no. Sabe qué va a pasar: los tres que tuvieron el error, porque los tres cometieron el error, los suspenden dos partidos y los meten al tercer partido por allá. Un árbitro en Yumbo, con Tuluá, me amenazó. Y por ahí lo vi el otro día de línea. Por eso el país está como está: por eso vamos pa’abajo", insistió González.

Rueda de prensa de Jersson González Jersson González, DT de Llaneros, habla de lo sucedido con el árbitro del juego contra Quindío. Jersson González Foto: Llaneros FC

"Se los dije desde antes en los entrenos. Vamos a jugar contra 14 en la cancha. Yo sé cómo es esto, yo lo jugué 19 años. Ahorita me llaman a declarar, que Jersson se quejó, que dos fechas. Por qué me van a meter dos fechas, si yo me estoy quejando por algo que es claro. Que estoy ofuscado, pero por supuesto, pero más estoy dolido y triste", concluyó.



