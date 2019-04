Jerson González continuará como técnico del América

América de Cali anunció oficialmente este martes la continuidad de Jerson González como director técnico, mientras el equipo siga en competencia, argumento que “es la persona idónea para facilitar la transición, aportando su gran experiencia al logro de nuestro objetivo de avanzar a las finales de la Liga”.

Jerson seguirá acompañado de Carlos Asprilla (asistente técnico) y Roberto Martínez (preparador físico). Por su parte, Jhon Freddy Tierradentro asumió el comando de la categoría Sub 20 A, que tenía González antes de hacerse cargo del plantel profesional.



No obstante este comunicado, la institución no deja de analizar nombres de candidatos para un eventual cambio de timonel en el futuro.



González ha dirigido a América en dos partidos con saldo de un triunfo y un empate. Este sábado será su tercer encuentro contra Nacional.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali