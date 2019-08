El jugador del Cali que sufrió amenazas antes de irse a México

Jeison Angulo debutó con el Deportivo Cali en 2014 y a comienzos de este año fue transferido a Pumas, de la primera división del fútbol de México. Ahora, ya consolidado en ese país, el lateral contó que antes de irse de Colombia fue amenazado.

Angulo habló con el diario mexicano Récord de las razones que lo motivaron a aceptar la oferta para salir del Cali.



"La verdad es que ya no me incomodan (las críticas). Fueron cosas que pasaron porque cuando estuve en Deportivo Cali. En una temporada nos fue a todos muy mal, todas las críticas para el club fueron muy fuertes, había amenazas, y muchas cosas, y ya después de tanta crítica diaria por redes, y las amenazas, llegó un momento en que ya no me importaba", contó.



Angulo, que hoy tiene 23 años, recordó que el problema surgió por un autogol que marcó en 2017, en un partido contra el Medellín. Las críticas de la hinchada del Cali hacia él fueron muy fuertes.

Jeison Angulo también estuvo en la Selección Colombia Sub-20. Foto: AFP / Archivo EL TIEMPO



"Ya lo viví en Colombia, sí me costó mucho, muchísimo y me desesperé. Y todo fue por un error, por un autogol, pero ahora ya sólo me concentro, me aferro a mi fe y a mi familia porque un día eres dios, y cuando te equivocas se olvida todo. Simplemente es trabajar pensar en el presente", expresó.



Angulo incluso recordó que en alguna oportunidad los aficionados fueron hasta la sede de entrenamiento del club a apretarlos. En su momento (marzo de 2017), la crítica fue que los barrasbravas que llegaron hasta allá hablaron de un ‘ala militar’. Desde entonces comenzó a pensar en irse.

No hay derecho que hagan esto los llamados hinchas pic.twitter.com/Kq3MY9nOEp — Francisco J. Velez (@Pachovelez10) March 7, 2017

"Quería salir de Colombia porque ya no jugaba con alegría, mi familia estaba asustada de que si salía a la calle, me pasara algo. Ahora aquí está mi familia conmigo, estamos tranquilos y contentos, siempre juntos. Me aferro a ellos porque siempre han creído en mí como persona y jugador", recalcó el defensor.



Con Futbolred