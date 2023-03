A unos cuantos meses de haberse terminado el Mundial de Qatar, el experimentado periodista Javier Hernández Bonnet contó detalles inéditos de la situación que lo marginó de las transmisiones televisivas de 'Caracol Televisión' durante buena parte de la Copa en suelo árabe.

'Empecé a sentir que había una luz'

Javier Hernández Bonnet hoy en día es el director de deportes de Gol Caracol. Foto: Archivo EL TIEMPO

El comunicador, quien habría sufrido de cálculos en su vesícula, relató el drama médico que vivió en Qatar, en diálogo con 'La Red', programa de su casa periodística.



Según dijo, todo empezó en el marco del batacazo de Arabia Saudí ante Argentina, en la fase de grupos del torneo.



“El dolor empezó antes del partido entre Argentina y Arabia Saudita. Me aguanté el dolor hasta que llamé a Gonzalo Guerra, director operativo, y le dije: 'No puedo más'”, dijo Hernández.



“Me dieron medicamentos para algo que no correspondía a lo que me estaba pasando. Me diagnosticaron una gastritis y esos medicamentos lo que hicieron fue irritar mucho más la vesícula. Empezamos a hacer contacto con un médico hindú, se le pidió que hiciera más exámenes, dijo que era una gastritis y me devolvieron al hotel”, añadió.



Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO



Más adelante, el director del 'Gol Caracol' expuso que tuvo que quedarse varios días en el hotel en el que se hospedaba, mientras esperaba que el dolor cesara. Sin embargo, "ya tenía una infección en la sangre y el hígado inflamado".



Por ese cuadro, Hernández permaneció hospitalizado siete días en Qatar. En esos momentos, dijo, trató de disimular su malestar ante los ojos de Juan Pablo, su hijo y compañero de trabajo. Pero la situación se agravó y la cirugía se presentó como la solución precisa.



"Estando, tal vez, en mi día más crítico, me encerré en el baño y recibí varias llamadas: la mamá de Falcao García y empieza a hablarme de la esperanza, de acercarse a Dios. Oramos una media hora y empecé a sentir que había una luz”, confesó.



"Bajé nueve kilos", reveló.



Por fortuna, Hernández fue operado a su llegada a Colombia y hoy en día desarrolla sus labores sin inconvenientes.

DEPORTES