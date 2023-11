Javier Hernández Bonnet no duda y revela dónde vino el 'refisal': 'Fueron enemistades'

Javier Hernández Bonnet se ha ganado en los últimos años varias críticas por sus comentarios cuando transmite los partidos de la Selección Colombia en las eliminatorias suramericanas, en la Copa América y hasta en los Mundiales.



Sin embargo, desde la eliminatoria al Mundial de Brasil 2014 el reconocido periodista se ganó el apodo de 'refisal' por sus comentarios en medio de los juegos. Los aficionados aludían que cuando decía algo favorable para la Selección, pasaba todo lo contrario y le traía mala suerte al equipo.

Colombia venció 1 a 0 a Paraguay, en Asunción. Foto: EFE

En las últimas horas, Bonnet asistió a una entrevista en el medio Kyenyke y habló de los ataques, los memes y del famoso apodo que le pusieron 'los hinchas' y explicó de dónde viene.



“Uno conoce el origen y tiene que ver con enemistades que se van dando dentro del proceso que uno maneja de juzgamiento y crítica. Yo he sido muy crítico con algunas cosas que no me gustan, que no van con la transparencia, que me parece que no son legales y cuando las tengo que decir las digo”, explicó el periodista.

Javier Hernández Bonnet hoy en día es el director de deportes de Gol Caracol. Foto: Archivo EL TIEMPO

Para el comunicador manizaleño lo más importante es no prestarle atención a las críticas y sabe que llegan por su papel en los medios de comunicación. Además, confirmó que no tienes redes sociales porque no le gustan.



“Como 5 cuentas en Facebook que no son mías, en Instagram, por ahí unas 10, en Twitter. Yo no manejo redes. No me gusta el tema de las redes y lo hago desde la simpleza de que si yo tengo el privilegio de tomar un micrófono y una cámara del Canal Caracol para que en un partido vean más de 10 millones de personas no veo necesario lo otro. Si vos no querés que te critiquen, no digas nada, ni hagas nada”, destacó el periodista.

Javier Hernández Bonnet comenzó su carrera como periodista en Todelar. Foto: Archivo EL TIEMPO

Por último, Javier Hernández defendió su trabajo en el canal y dijo que esas 'enemistades' y críticas 'hacen parte del juego del poder'.



“A mí nunca me han llamado de Caracol a decirme ‘cállese, no diga esto’, para nada. Uno termina entendiendo que todo esto hace parte del juego del poder. Si yo no bebo, no fumo, no me emborracho, no hago escándalo, entonces no tienen por dónde buscarme el quiebre”, aseguró.

