El error que cometió el popular narrador Javier Fernández durante el partido entre Junior y Tolima, el domingo pasado, sigue dando de qué hablar. ‘El cantante del gol’ se equivocó de equipo al cantar el tanto de la victoria visitante por 0-1.

Mientras Estéfano Arango celebraba el tanto tolimense, Fernández narró el gol como si fuera del Independiente Medellín y solo después de unos segundos, cuando el comentarista de la transmisión de Win Sports +, Gonzalo de Feliche, le hizo caer en cuenta del error mostrándole una hoja de papel con el nombre del Tolima.

El narrador publicó un video en sus redes sociales disculpándose por el error y posteriormente, subió otro en el que anunció que iba a rifar una camiseta de la Selección Colombia entre los que le enviaran memes sobre lo que le sucedió el domingo.



Sin embargo, el tema sigue encendido, por lo cual Fernández salió nuevamente a defenderse, en una entrevista con el diario El País, de Cali, en la que explicó, según él, la causa del error que lo tiene en la boca de muchos seguidores.



“Estábamos hablando del último partido de la jornada que era precisamente el que disputaban Medellín y Bucaramanga, dijimos que el DIM tenía 22 puntos, que podía ser quinto y ascender en la tabla. También se dieron coincidencias como la David González que fue técnico del Medellín y ahora es el DT del Tolima, y obviamente lo relacioné con ese equipo. Fue una confusión, pero inmediatamente corregido también”, dijo Fernández.



El narrador vallecaucano habló del momento en el que De Feliche le mostró el papelito. “La verdad yo estoy muy concentrado en el partido. Regularmente cuando narró un gol, cierro los ojos y lo canto, es para mí un momento sagrado. Como fue un gol de confusión, lo que creo es que Gonzalo quería mostrarme el jugador que había anotado, aunque yo lo tenía muy claro”, señaló.



Fernández se refirió también a la cámara en la que muestran el momento en que comete el error y el comentarista le muestra el papel: “Las imágenes que se ven en redes, es una cámara que el canal instala allí para tener una referencia de streaming, no entiendo mucho de eso, pero debería ser algo de manejo interno del canal”.

¿Por qué Fernández se comparó con Shakira, Messi y Pelé?



A la pregunta de la opinión de su familia sobre lo sucedido y sobre las reacciones en redes, ‘El Cantante’ dio una sorprendente respuesta: “Ellos saben quién soy y de mi profesionalismo. Yo estoy absolutamente seguro que hay gente interesada en que esto pase y tenga esa magnitud. Shakira se equivocó cantando una vez el himno nacional y no dejó de ser Shakira; Messi ha votado muchos penales y sigue siendo Messi; Pelé se equivocó y no dejó de serlo. ¿Cuál es la gravedad en vez de decir Medellín por Tolima? Ese es el precio de ser el número 1”.



Además, Fernández habló de que hay personajes “mandados” que siempre lo critican. “No sé, pero se nota que es así porque son las mismas personas. No tengo idea, pero sí puedo decir que eso está ya bajo una investigación y seguro eso tendrá resultado un poco más adelante”, declaró.



DEPORTES

Más noticias de Deportes