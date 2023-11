Javier Fernández estalla y se pronuncia tras polémica con Eduardo Luis: ¿hackeo?

Los narradores colombianos Javier Fernández y Eduardo Luis López están en polémica nacional luego de que tuvieran un cruce de comentarios que dan muestra de un aparente distanciamiento entre ambos, que comparten trabajo tanto en Win Sports como en el canal RCN.

Este domingo, durante la transmisión del partido entre Nacional y América, Fernández, quien relataba ese partido, lanzó una enigmática frase que muchos interpretaron como una pulla tanto para Carlos Alberto Morales, el narrador de Gol Caracol, como para el propio Eduardo Luis.



Cuando apenas empezaba el segundo tiempo, Campo Elías Therán, quien comentaba el juego, dijo: “Se me olvidó en la presentación, le pido excusas, Javier: el narrador oficial de la Selección Colombia”. A lo que Fernández respondió: “No se preocupe, no pasa nada. Eso lo sabe la gente”.



Y luego, el exarquero Faryd Mondragón, quien también hacía parte de la transmisión, se metió en la conversación: “Eso se sabe, eso se sabe”.



Eduardo Luis, minutos después, escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “La vida me ha enseñado a NO DAR NADA POR SENTADO. Todo puede cambiar amigos...sólo debemos estar listos... Abrazo mi genteeeeee...”.Desde entonces, las redes sociales explotaron con comentarios que dan cuenta de una supuesta rivalidad entre los dos narradores deportivos.

Noticia falsa

Javier Fernández y Eduardo Luis López Foto: Citytv e Instagram

Han sido tantos lo comentarios en las redes que el propio Javier Fernández se pronunció en su cuenta de X.



El 'Cantante' quiso salir a aclarar que había un 'hackeo' fue responsable de un mensajes en su cuenta sobre una supuesta agresión verbal entre los narradores. "Quiero aclarar que la publicación sobre una supuesta agresión verbal u ofensa es completamente falsa. Jamás agrediría a un compañero de trabajo. Respeto profundamente a mis colegas. Tomaremos las medidas por este hackeo a mi cuenta”, afirmó Javier Fernández en su cuenta de X.

Quiero aclarar que la publicación sobre una supuesta agresión verbal u ofensa es completamente falsa. 🚫 Jamás agrediría a un compañero de trabajo🤝

Respeto profundamente a mis colegas.

Tomaremos las medidas por este hackeo a mi cuenta. pic.twitter.com/FYBu0sMFx8 — Javier Fernández Franco (@Cantantedelgol) November 27, 2023

Mientras que Eduardo Luis además de haber respondido en su cuenta personal de X, también se volvió a pronunciar sobre el incidente con su compañero de Win.



“El primero puede ser cualquiera, en el trabajo, en el fútbol, o en la narración. Pero el mejor es uno solo”, dijo el ‘Toxi relator’ en su canal de YouTube mientras hacía un directo.

Aca El Toci tirándole al Cantante del Gol!! Camerino roto en WIN!!! pic.twitter.com/URjFBmSii4 — Felipe Urrego Rivera (@jfurregori) November 27, 2023



