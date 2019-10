Javier Fernández, claro sobre su frase en la final de la Liga femenina

Muchas fueron las críticas que recibió el locutor Javier Fernández por una frase en la final de la Liga femenina, en la que América se coronó como campeón, después de vencer a Independiente Medellín, en la lucha por el título.

"¡Campeón América de Cali del fútbol femenino! (...) aquí lo que se ha jugado es un partido de varones en este estadio Atanasio Girardot", indicó Fernández.



Luego de todas estas críticas, Fernández tuvo que salir a pedir disculpas públicamente por lo dicho, aunque él cree que fue una frase del momento.



“Pido excusas a las damas que se sintieron ofendidas por lo que dije, pero me parece que es un término muy coloquial y muy normal. Yo lo quise significar fue ponderar esa interesa de las jugadoras. A veces a uno se le sale la emoción”, dijo en entrevista con ‘La W Radio’.

Fernández afirmó que se sintió emocionado por la entrega que tuvieron las 22 jugadoras en este partido y quiso hacer este juego de palabras, sin llegar a pensar en que podía ofenderlas.



“No puedo creer que una frase de esas tan coloquiales haya causado tanta rocha, estoy aterrado, no soy muy amigo de las redes, pero me llaman a contarme. Lo que yo dije ‘fue tan buena esta final que jugaron como varones’, yo realmente me sentí tan emocionado de pedir ese partido”, concluyó.



