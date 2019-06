Jarlan Barrera ya se puso la verde del Nacional

Atlético Nacional oficializó a Jarlan Barrera, volante de creación, como nueva contratación del equipo antioqueño. El samario llega proveniente del fútbol argentino donde no tuvo la suficiente continuidad

El jugador se vistió con los colores de su nuevo equipo, tras firmar este miércoles su contrato.

Barrera jugó apenas 6 partidos y no anoto ningún gol con Rosario Central, motivo por el cual el equipo argentino decidió devolver al club que es dueño de sus derechos deportivos, al talentoso jugador.

Presentación oficial de Jarlan Barrera . pic.twitter.com/chiK4OJW7n — Yony Gutiérrez (@prensagutierrez) June 20, 2019

Jarlan, de 23 años, ha sido campeón en el 2018 de la Liga Águila con Junior, campeón en dos ocasiones de Copa Colombia y subcampeón de la Copa Suramericana y se une a Alberto ‘Tino’ Costa y a Neyder Moreno como el tercer fichaje para el equipo antioqueño para el segundo semestre del 2019.



"Quiero que me recuerden por mi nombre y por lo que hice, no por el número que use", destacó Barrera en sus primeras declaraciones con la camiseta del verde.



DEPORTES